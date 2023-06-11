هل تراجع توجه "إيجابية الجسم"؟

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في السنوات الأخيرة تغير مفهوم الجمال في العالم الغربي نسبيا بسبب حركات مثل "إيجابية الجسم" والتنوع أو التعددية. ولكن في عروض الأزياء الكبرى الأخيرة عادت نحافة الجسم إلى الواجهة.
صدر كتاب جديد في ألمانيا يرصد أشكال العنصرية التي يتعرض لها سكان البلاد الذين تدل ملامحهم على أنهم من أصول مهاجرة بما يشمل التنمر والإهانة وحتى السخرية والتي تحدث يوميا.
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