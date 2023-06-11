 هل تراجع توجه "إيجابية الجسم"؟ | يوروماكس | DW | 18.06.2023

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يوروماكس

هل تراجع توجه "إيجابية الجسم"؟

في السنوات الأخيرة تغير مفهوم الجمال في العالم الغربي نسبيا بسبب حركات مثل "إيجابية الجسم" والتنوع أو التعددية. ولكن في عروض الأزياء الكبرى الأخيرة عادت نحافة الجسم إلى الواجهة.

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