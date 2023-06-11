هل تراجع توجه "إيجابية الجسم"؟

"شعب ألمانيا".. كتاب عن العنصرية في الحياة اليومية بألمانيا

صدر كتاب جديد في ألمانيا يرصد أشكال العنصرية التي يتعرض لها سكان البلاد الذين تدل ملامحهم على أنهم من أصول مهاجرة بما يشمل التنمر والإهانة وحتى السخرية والتي تحدث يوميا.