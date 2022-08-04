 هل تراجع الصدر عن ″ثورته″!؟ | العراق اليوم | DW | 04.08.2022

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العراق اليوم

هل تراجع الصدر عن "ثورته"!؟

دعوة للتظاهر ، احتلال البرلمان العراقي من قبل انصار التيار الصدري، ثم طلب مقتدى الصدر في خطاب حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، على اعتبار أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه. ماذا يريد الصدر؟

هل تراجع الصدر عن "ثورته"!؟

الأستاذ ضياء الشكرجي
 

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هل تراجع الصدر عن "ثورته"!؟  

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