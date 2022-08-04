هل تراجع الصدر عن "ثورته"!؟  

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دعوة للتظاهر ، احتلال البرلمان العراقي من قبل انصار التيار الصدري، ثم طلب مقتدى الصدر في خطاب حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، على اعتبار أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه. ماذا يريد الصدر؟
الأستاذ ضياء الشكرجي
دعوة للتظاهر ، احتلال البرلمان العراقي من قبل انصار التيار الصدري، ثم طلب مقتدى الصدر في خطاب حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، على اعتبار أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه. ماذا يريد الصدر؟
يشكل الصراع على السلطة في العراق بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه المتحالفين مع إيران اختبارا لقدرة طهران على درء نزاع قد يضر بمصالحها ويزعزع استقرار المشهد السياسي العراقي برمته.
جاء اقتحام انصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي، كاستعراض جديد لقوّة زعيم التيار الصدري، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين. لكن هل للصدر حجج واقعية للاعتراض على المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني؟
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