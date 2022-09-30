هل تراجعت أكبر شركة إسكان في ألمانيا عن نيتها في طرد المستأجرين؟

"عندنا لن يخسر أحد شقته لمجرد أنه لا يمكن دفع تكاليف التدفئة"، بهذا التصريح، الذي نقلته صحيفة "فيلت" عن الرئيس التنفيذي لشركة "فونوفيا" (Vonovia) ) لتأجير المساكن في ألمانيا ، رولف بوخ، يبدد الرجل المخاوف، بعدما نُقل عن الشركة قبل ذلك نيتها في طرد المستأجر الذي يتأخر في دفع مستحقات الشركة المالية عليه. كما أكد بوخ لوكالة رويترز للأنباء أنه "لن يكون هناك إنهاء" لعقود الإيجار.

وكانت فونوفيا قد نشرت هذا الأسبوع وثائق، أوضحت فيها أنها تريد إنهاء عقود المستأجرين الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الشركة وإذا لزم الأمر: "الحل الأخير: إرسال إشعار الإخلاء". وذلك في حال تأخر المستأجر عن سداد نفقات السكن الإضافية (التكاليف الجانبية) ووصل المبلغ إلى حدود إيجار شهرين. وتشمل التكاليف الجانبية خدمات التدفئة وتوفير المياه ونقل القمامة وخدمة المرافق العامة وغيرها.

وفي حال التخلف عن الدفع ستتواصل الشركة مع المستأجر للتعرف على الأسباب. وستساعد الشركة المتخلفين الذين يتلقون إعانات البطالة في التواصل مع "مكتب العمل" (Job Center) بغية الحصول منه على تلك المبالغ المستحقة الدفع.

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز، يمكن أن ترتفع فواتير الخدمات والتكاليف الجانبية للمستأجرين. ووفقاً لمعلومات الشركة، تعمل حوالي 55 بالمائة من أنظمة التدفئة على الغاز. وكانت "فونوفيا" (Vonovia) قد أعلنت أنها ستخفض التدفئة ليلاً لتوفير الغاز بين الحادية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً. كما قامت الشركة منذ شهور بإبلاغ المستأجرين عن طرق توفير استهلاك الطاقة وأوضحت الشركة: "ارتفاع أسعار الطاقة مشكلة تصيب الجميع وتتطلب بالتالي حلاً من كل المجتمع".

وفي السنوات القادمة، تعتزم "فونوفيا"، التي تتخذ من مدينة بوخوم الألمانيةمقراً لها، والتي نمت بشكل أساسي من خلال عمليات الاستحواذ، التخلي عن الشقق والمنازل التي تمتلكها وتبلغ قيمتها حوالي 13 مليار يورو.

وبرر رولف بوخ الخطوة بقوله: "في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة، يكون من المنطقي خفض الديون".

وتمتلك شركة "فونوفيا" حوالي 490.000 شقة في ألمانيا.

خ.س/ص.ش