هل تدور الشمس حول محورها؟

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سؤال هذا الأسبوع يطرحه رومان غوميز من المكسيك: هل تدور الشمس أيضًا حول محورها؟
ماذا يحدث في الملف الأفغاني بين السعودية وقطر؟ هل تتنافس الدولتان الخليجيتان على مساحات أوسع للعمل والتأثير في "الملعب الأفغاني"؟ أم أن الرياض فقدت القدرة على منافسة الدوحة، التي تمسك بأوراق الملف الأفغاني من وقت مبكر؟
يبدو مآل مشروع الطاقة المتجددة الواعد بين ألمانيا والمغرب غامضا، في ظل عدم إحراز إختراق في الأزمة الديبلوماسية بين البلدين. لكن ماذا لو تحول مشروع الشراكة الاستراتيجي هذا إلى عامل تغيير أساسي في جغرافيا وتاريخ المنطقة؟
يرى ساسة سوريون أنّ ليبيا هي جزء من الحل التركي لما يجري في إدلب وأن أنقرة تستغل الوضع لخدمة أجنداتها الخاصة، كما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. فيما كشف وزير الخارجية الألمانية عن مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.
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