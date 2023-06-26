هل تخفف وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالوحدة؟

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يمكن أن تساعد وسائل التواصل الاجتماعي في التغلب على الشعور بالوحدة، حسب ما تقول المختصة في علم الاجتماع د. آنه ديريميتز. لكنها ترى أن وسائل الاتصال هذه لا يمكن أن تحل محل التواصل الاجتماعي الحقيقي.
يعتقد الخبراء أن روبوتات المحادثة مثل ChatGPT ستغير طريقة التدريس والتعلم في الجامعات. سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نصوص لغوية خالية من العيوب، الأمر الذي قد يشكل خطراً أو يمثل فرصة.
تواجه البشرية تحديات جمة كالتغير المناخي والحروب وتضاؤل الموارد الطبيعية والجوائح، لكن وبدل التكاتف تزداد الانقسامات والتجاذبات. النسخة 16 من منتدى دويتشه فيله الإعلامي (GMF) تهدف إلى بناء جسور التواصل!
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
يتطلب تنفيذ مشروع مدينة نيوم خطط إعادة توطين ضخمة. فيما صدرت أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة بحق رجال قبائل على خلفية معارضتهم المشروع. وتهدد هذه الانتهاكات الحقوقية سمعة المدينة الرائدة.
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