 هل تخفف وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالوحدة؟ | كليك | DW | 03.07.2023

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كليك

هل تخفف وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالوحدة؟

يمكن أن تساعد وسائل التواصل الاجتماعي في التغلب على الشعور بالوحدة، حسب ما تقول المختصة في علم الاجتماع د. آنه ديريميتز. لكنها ترى أن وسائل الاتصال هذه لا يمكن أن تحل محل التواصل الاجتماعي الحقيقي.

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