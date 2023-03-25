 هل تحقق الأمم المتحدة في تأخر مساعدات الزلزال إلى سوريا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل تحقق الأمم المتحدة في تأخر مساعدات الزلزال إلى سوريا؟

قال سكان شمال سوريا إن تأخر وصول المساعدات الطارئة بعد الزلزال أدى إلى تفاقم الأزمة وسقوط المزيد من الضحايا مع تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك على وجه الخصوص. وقد دعت لجنة أممية إلى التحقيق في الأمر، فما فرص نجاح ذلك؟

سوريا بعد الزلزال | جثة طفل في إدلب

يقول عدد من سكان شمال غرب سوريا إن المجتمع الدولي تبطأ في تقديم مساعدات عقب كارثة الزلزال

عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير / شباط، أمضى الشاب السوري مهند وأصدقاؤه وجيرانهم الساعات الأربع الأولى بعد الزلزال في البحث عن ذويهم بين الأنقاض باستخدام أيديهم دون أي أدوات تساعد على ذلك. وفي غضون عمليات البحث البدائية، سمعوا أصواتًا تأتي من تحت الأنقاض بما في ذلك أصوات أأطفال فيما سمع مهند صوت شقيقه.

مختارات

بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، يأمل النازحون ألا يُجرى استخدامهم مجددا كبيادق على رقعة الشطرنج السياسي.

عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، انتشرت دعوات تطالب برفع العقوبات عن سوريا معتبرة أن العقوبات "تعرقل إيصال المساعدات لإنقاذ متضرري الزلازل"، فما صحة تلك الدعوات؟

ورغم مرور الأيام، إلا أن هذه اللحظات مازالت عالقة في ذهن مهند، قائلا: "كان شقيقي عمار يعمل في الصحافة والإغاثة. كان يستغيث من تحت الأنقاض...انتظرنا أن يأتي أحد لمساعدتنا، لكن لم يأت أحد." وقال مهند الذي يعيش وأسرته في مدينة سلقين في شمال غربي سوريا والخاضعة لسيطرة المعارضة، إنه في نهاية المطاف مات 25 فردا من عائلته جراء الزلزال من بينهم شقيقه عمار. وبنرة يعتصرها الآسى، قال مهند إنه عندما وصلت المساعدات الخارجية، "كان الوقت قد فات".

بدوره، كان لدى الناشط السوري لؤي يونس والذي يعيش في بلدة جنديرس، قصة مماثلة، قائلا: "كان الأمر يشبه نهاية العالم". وأضاف أنه عقب وقوع الزلزال، شرع المتطوعون إلى استخدام أدوات بدائية مثل الفؤوس في محاولاتهم للوصول إلى الناجين المحاصرين، قائلا "رأينا حالات عديدة لأشخاص ظلوا على قيد الحياة تحت الأنقاض لمدة يومين أو ثلاثة أيام، لكنهم لقوا حتفهم على وقع بطء وصول المساعدات الخارجية". وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4500 شخص قتلوا فيما أصيب أكثر من 8700 شخص ونزح أكثر من 11 ألفا جراء الزلزال في شمال غرب سوريا.

دمار في مدينة جنديرس السورية

مدينة جنديرس السورية واحدة من المدن الأكثر تضررا من الزلزال الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي

أسباب تباطؤ وصول المساعدات الخارجية؟

وفيما يتعلق بتباطؤ وصول المساعدات الخارجية إلى شمال سوريا، تباينت الأسباب وراء ذلك حيث تأثرت بعض المنظمات الإنسانية التي ترسل مساعدات إلى الحدود السورية بكارثة الزلزال حيث مات عدد من العاملين وتضررت مقراتها وبعض الطرق المؤدية الى سوريا.

بيد أن الأمم المتحدة تعرضت لانتقادات حيث لم تدع باعتبارها منظمة تنسيقية إلى إنشاء فرق دولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بهدف معالجة الوضع المأساوي في شمال سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة حيث انتظرت الأمم المتحدة الحصول على إذن من الحكومة السورية.

ويأتي ذلك رغم أن خبراء قانونيين قالوا إن الأمم المتحدة ليست في حاجة إلى الحصول على إذن لتقديم مساعدات إنسانية عبر الحدود مع تجاهل الواقع في سوريا باعتبار أن الحكومة السورية لا تسيطر فعليا على المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة جماعات معارضة والقوات التركية. وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث قد اعتذر في وقت سابق عن فشل المنظمة، قائلا في تغريدة على موقع تويتر "لقد خذلنا سكان شمال غرب سوريا."

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يدعم إجراء تحقيق في تأخر وصول المساعدات إلى شمال سوريا

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يدعم إجراء تحقيق في تأخر وصول المساعدات إلى شمال سوريا

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح إن الأمم المتحدة لم تقدم مساعدات بسرعة كافية، مطالبا بتقديم اعتذار وإجراء تحقيق. وفي سياق متصل، قال باحثون في تقرير نشرته مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية في مارس / آذار الماضي إن فشل الاستجابة (للزلازل) في شمال غرب سوريا، بما في ذلك، من جانب الأمم المتحدة تسبب بما لا شك فيه بشكل مباشر في سقوط حالات وفاة وإصابات وانتشار أمراض كان يمكن تجنبها". ودعا الباحثون إلى إنشاء "لجنة مستقلة بتفويض أممي للتحقيق في الأمر".

دعوات للتحقيق

ولم يتوقف الأمر على الخبراء بل دعت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا إلى إجراء تحقيق، حيث قال رئيسها باولو بينيرو إن اللجنة تدعم "دعوات العديد من السوريين وغيرهم لإجراء مراجعة شاملة لفعالية الأمم المتحدة والاستجابة الإنسانية للمجتمع الدولي للكارثة".

وحظى حديث بينيرو على إشادة من الكثير من المراقبين للشأن السوري، بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال كيف سيكون شكل هذه المراجعة وهل سيحقق ذلك العدالة لمن تضرروا من بطء إيصال المساعدات مثل الشاب السوري مهند؟

كيف سيكون شكل التحقيق؟

وفي بيان لـ DW، قالت اللجنة إنه لا يمكنها فعل المزيد لأن أي مراجعة من هذا القبيل تقع خارج نطاق صلاحياتها حيث أنها هيئة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا. وقال المتحدث باسم اللجنة إن المنظمة ليست الجهة المناسبة التي يمكنها القيام بمثل هذا التحقيق فيما رجحت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تكون المراجعة داخلية.

وأضافت الناطقة كيرستن ميلدرين أنه "من المعتاد أن يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإجراء مراجعة داخلية حيال استجابته لأي طارئ كبير. هذا يساعدنا  في تحسين طريقة استجابتنا للأزمات في المستقبل والعمل على إجراء تغييرات على النظام إذا دعت الضرورة لذلك".

وقالت الناطقة إن المراجعة لم تبدأ بعد في ظل استمرار جهود الإغاثة، مشيرة إلى أنه لن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة. وفي مقابلة مع DW، قال ماثيو براون، مسؤول الاعلام بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أي تحقيقي مستقبل يحظى بدعم من المجلس، مضيفا أن المجلس يخضع لإدارة الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة ولا يخضع لإدارة الأمم المتحدة,

وأشار إلى أنه إذا استطاعت أي دولة عضو في المجلس إقناع الدول الأخرى بضرورة إجراء تحقيق مستقل، فإن هذا سيمهد الطريق أمام الشروع في التحقيق. وقال براون إن مجلس حقوق الإنسان حاليا في حالة انعقاد حتى الرابع من أبريل / نيسان المقبل، لكن في الوقت الحالي فإن قضية إجراء تحقيق في تأخير إرسال المساعدات إلى سوريا ليست على جدول الأعمال.

المزيد من الضغوط

ويرى مراقبون أن هناك طريقة أخرى لإجراء تحقيق وذلك عن طريق تقديم مقترح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذه العملية تتسم بالصعوبة نظرا لضرورة موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على القرار الرامي إلى إجراء تحقيق أممي.

كذلك يمتلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطة طلب إجراء مثل هذا التحقيق وهو الأمر الذي حدث في الماضي حيث ساعد الضغط على مسؤولي الأمم المتحدة إلى إجراء مراجعات.

ففي عام 2013، رفع ضحايا وباء الكوليرا في هايتي دعاوى تعويض ضد الأمم المتحدة في محكمة أمريكية بعد تفشي الكوليرا في عام 2010 في بلادهم حيث قالوا إن قوات السلام التابعة للأمم المتحدة هي التي أدخلت هذا المرض إلى هايتي عن دون قصد ليحصل العديد منهم على تعويضات في نهاية المطاف.

سوريا بعد الزلزال | إمدادات إغاثة في إدلب

دخلت أول قافلة أممية تحمل مساعدات إلى شمال غرب سوريا بعد حوالي أسبوع من وقوع كارثة الزلزال

ورغم الدعاوى القانونية في المحاكم الأمريكية وخروج احتجاجات في الشوارع، إلا أن الأمم المتحدة لم تصدر اعتذارا عاما حتى عام 2016، حيث أنشأت صندوقًا خاصًا بدولة هايتي فيما يشير المراقبون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة في حينه بان كي مون تحرك في نهاية المطاف بسبب الضغوط الشعبية.

لا قرار بشأن سوريا حتى الآن

وفيما يتعلق بالدعوات بشأن إجراء تحقيق حيال التأخر في إرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا فور وقوع كارثة الزلازل، لم يتم الشروع بعد في أي من الخيارات السابقة. وفي مقابلة مع DW، قال مسؤول أممي – تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث عن الأمر – إنه "من السهل القول إننا بحاجة إلى إجراء تحقيق، لكن من الصعب جدا القيام بالأمر".

وأضاف "من الصعب تحديد الجانب الذي سوف يخضع إلى التحقيق، لكن هناك حقيقة مفادها أن العديد من الوكالات الإنسانية داخل الأمم المتحدة تجري مباحثات بشكل جاد فيما حدث ومناقشة ذلك على أعلى المستويات. الناس حساسون للغاية حيال ذلك إذ أن هناك شعورا بأن الوضع كان معقدا للغاية وهناك أيضا حاجة إلى إعادة النظر".

أما بالنسبة للسوريين الذين فقدوا ذويهم على وقع الزلزال، فليس أمامهم خيار سوى محاولة جمع شملهم وتحمل تبعات قرارات اُتخذت بعيدا عن أوطانهم في مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وفي ذلك، قال مهند إنه كان يأمل في أن يرى سكان هذا الجزء السوري الذي تعرض للإهمال في وضع أفضل فيما يتعلق بالاستعداد للكوارث الطبيعية ووجود مرافق صحية، مضيفا "اكتشفت أن هناك أجهزة حرارية وصوتية يمكنها ان تساعد في تحديد مكان الناجين العالقين تحت الانقاض، لكن لماذا لم تكن بحوزتنا مثل هذه الأجهزة؟"

من جانبه، قال الناشط السوري لؤي يونس إن "رد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كان مروعا ومتأخرا للغاية. أرغب في رؤية مسؤولي الأمم المتحدة وهم يحاسبون على بطء ردهم. لقد مات أناس كُثر بسببهم".

كاثرين شاير وعمر البم / م. ع

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

  • الرئيس أردوغان يزور مركز تنسيق الطوارئ في أنقرة (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أردوغان يعلن الحداد العام

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • البحث عن مفقودين في حلب تحت أنقاض منازل هدمها الزلزال (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا

    وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

    وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 