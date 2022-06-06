هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟

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مع استمرار القوات الروسية في قصف أهداف مدنية في أوكرانيا.. أنباء عن مقترح أمريكي لتزويد كييف بأسلحة قادرة على ضرب أهداف داخل روسيا.. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ وكيف تتعامل معها روسيا؟
قال المستشار الألماني إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً طالما كان ذلك ضرورياً، فيما أعلنت بريطانيا عن مساعدات إضافية لكييف. يأتي ذلك فيما يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية.
صوت البرلمان الأوروبي على توصيف روسيا كدولة " تستخدم أساليب إرهاب" وكدولة "راعية للإرهاب". ويعتبر هذا التصويت دعوة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ولحد الدول الأعضاء من علاقاتها مع موسكو.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أجلت محادثات بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في القاهرة إلى أجل غير مسمى، ولم يذكر أي من الجانبين سببا للتأجيل.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
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