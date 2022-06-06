هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟

تأجيل محادثات نووية أمريكية روسية كانت مقررة في القاهرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أجلت محادثات بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في القاهرة إلى أجل غير مسمى، ولم يذكر أي من الجانبين سببا للتأجيل.