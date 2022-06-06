 هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟ | مسائية DW | DW | 28.11.2022

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مسائية DW

هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟

مع استمرار القوات الروسية في قصف أهداف مدنية في أوكرانيا.. أنباء عن مقترح أمريكي لتزويد كييف بأسلحة قادرة على ضرب أهداف داخل روسيا.. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ وكيف تتعامل معها روسيا؟

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