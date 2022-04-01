هل تحس بطعم الملوحة في فمك؟ أسباب ونصائح للتخفيف من ذلك!

طعم مر للغاية، حامض أو مالح. في بعض الأحيان قد تشعر بطعم غير طبيعي في فمك دون تناول أطعمة لها نفس الطعم. إذا استمر هذا الأمر معك فترة طويلة، قد تحتاج إلى إستشارة الطبيب.الموقع الطبي الألماني "Netdoktor،" وكذلك الموقع الإلكتروني الألماني الذي يقدم المعلومات الصحية "Gesundheit " يقدمان معلومات وافية عن الأسباب والعلاجات الممكنة:

أسباب خلف طعم الملوحة في الفم!

إذا لاحظت طعماً مالحاً في فمك، دون أن تأكل شيئاً مالحاً مسبقاً، فقد تعاني من اضطراب في حاسة التذوق. يمكن أن يكون هناك أسباب كثيرة لذلك. أول سبب واضح هو عدم شرب كمية كافية من السوائل، لأن شرب القليل من السوائل، قد يؤدي إلى الإحساس بطعم الملوحة في الفم. يمكن أن يؤدي سوء صحة الفم والأسنان أيضاً إلى حدوث اضطراب في التذوق.

ويمكن أن يكون التفسير المحتمل للطعم المالح غير الطبيعي هو أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية، و بمجرد انتهاء المرض، يختفي الطعم المالح من الفم أيضا، لكن إذا استمر الطعم المالح لعدة أيام، فقد يشير ذلك أيضاً إلى مشاكل صحية أكثر خطورة. وقد تشمل داء السكري، وأمراض الكبد والكلى، وكذلك ارتجاع المريء أو حرقة المعدة.

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الأدوية هي أيضاً محفز للطعم المالح في الفم على سبيل المثال، المضادات الحيوية وأدوية ارتفاع ضغط الدم والحبوب المضادة للفطريات ومضادات الاكتئاب يمكن أن تكون السبب خلف هذا الطعم غير الطبيعي. كما تسبب التغيرات الهرمونية أو أمراض الغدة الدرقية أحياناً طعماً مالحاً يعد نقص المعادن من حيث اليود أو الحديد أو الزنك سبباً شائعاً أيضاً.

العلاج المنزلي أم استشارة الطبيب؟

كي يختفي طعم الملوحة بسرعة، يجب عليك أولاً زيادة كمية السوائلالتي تتناولها يومياً. الماء والشاي غير المحلى مناسبان بشكل خاص لهذا الغرض. يجب تجنب المشروبات الكحولية والكافيين. توصي الجمعية الألمانية للتغذية بشرب 1.5 لتر على الأقل من السوائل يومياً.

تعتبر نظافة الفم والعناية بالأسنان مهمة أيضًا لحل هذه المشكلة. نظف أسنانك بانتظام، وإذا لزم الأمر، قم بزيارة طبيب الأسنان لتنظيف الأسنان بشكل احترافي. لكن إذا استمر الطعم المالح أو صاحبته أعراض أخرى، يجب استشارة الطبيب أيضاً. يمكن أن يوضح الفحص شكل وسبب اضطراب التذوق. وبناءاً على التشخيص، سيقترح الطبيب العلاج المناسب لك.

إ.م/ع.ج.م