هل تحارب الشوكولاتة الداكنة السكري وهل يزيد الحليب الوزن؟

في دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا (حوالي أونصة واحدة) لديهم خطر أقل بنسبة 21% للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالذين لا يتناولونها.

تم تحليل بيانات 192,208 شخص لم يكونوا مصابين بمرض السكري أو أمراض أخرى، وتم متابعة أكثر من 111,654 شخصًا لمعرفة تأثير استهلاك أنواع مختلفة من الشوكولاتة على خطر الإصابة بالمرض. تم تحديد الإصابة بالسكري عبر استبيانات متابعة، واستخدم الباحثون أسلوبًا إحصائيًا لتحديد العلاقة بين استهلاك الشوكولاتة والإصابة بالمرض.

وفقًا للدكتور تشي صن، أستاذ في جامعة هارفارد والباحث في الدراسة، فوجئ العلماء بحجم التأثير الذي أظهرتْه نتائج البحث. حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات غذائية أجاب عليها المشاركون على مدار سنوات، حيث شملت هذه الاستبيانات كمية ونوع الشوكولاتة التي تناولها كل شخص.و لم يظهر أي انخفاض في خطر الإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة بالحليب، التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر وأقل من الكاكاو. كما لوحظ أن هؤلاء الأشخاص كانوا يميلون لاكتساب الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري. في المقابل، لم يتم ربط تناول الشوكولاتة الداكنة بزيادة الوزن، بل أظهرت بعض الأدلة أنها قد تساعد في الوقاية من السكري، نظرًا لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وأقل من السكر مقارنة بالشوكولاتة بالحليب.

خفض الضغط وتحسين استجابة الأنسولين

اكتشف العلماء أن حبوب الكاكاو تحتوي على مركبات تساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم. أظهرت الدراسات أن تناولالشوكولاتة الداكنة قد يقلل ضغط الدم بشكل طفيف.

الدكتورة جوان مانسون، المشاركة في الدراسة الجديدة التي تناولت مكملات تحتوي على مركبات الكاكاو، أكدت في مقابلة عام 2023 أن توسيع الأوعية الدموية هو العامل الرئيسي وراء انخفاض ضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وأضافت مانسون أن هذه الدراسة أيضًا ربطت بين تناول الشوكولاتة الداكنة والوقاية من مرض السكري، وفقًا لموقع NPR."

أظهرت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن استجابة الجسم للأنسولين لدى الأشخاص الأصحاء. الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات أكبر من الكاكاو مقارنة بشوكولاتة الحليب، ويولي الباحثون اهتمامًا خاصًا بمركب الإبيكاتيشين الموجود في الكاكاو، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة.

يقول الباحث جيفري تسيسم من جامعة بريغهام يونغ: "إن 'الدراسات أظهرت أن الأطعمة الغنية بالإبيكاتيشين قد تساعد في علاج السمنة ومرض السكري من النوع 2'". وفي دراسة مختبرية، قام تسيسم وزملاؤه بإعطاء الإبيكاتيشين لخلايا بيتا في أطباق بتري لدراسة تأثيره على إفراز الأنسولين. وأوضح تسيسم: "ما أظهرناه هو أن خلايا بيتا تستطيع إفراز الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد في إزالة المزيد من السكر من الدم".

أوروبا 28 – مدينة بروكسل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ن.ف.د