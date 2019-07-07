 هل تجسست أمازون على حياة زبائنها الجنسية؟ | عالم المنوعات | DW | 14.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هل تجسست أمازون على حياة زبائنها الجنسية؟

بعض كاميرات شركة أمازون سجلت فيديوهات لزبائنها من ضمنها مشاهد حميمية وأرسلتها إلى مقراتها التي قامت بتحليلها، حسب تقارير إعلامية. فهل حدث ذلك وما الغاية منه وهل كان التسجيل بموافقة الزبائن؟

صورة رمزية لكاميرا مراقبة (أرشيف)

صورة رمزية لكاميرا مراقبة (أرشيف)

نقل تقرير لوكالة بلومبيرغ أن شركة أمازون سجلت مقاطع فيديو لزبائن استعملوا كاميرات من إنتاج الشركة. وذكر التقرير أن مقاطع الفيديو تراوح طولها بين 20 و30 ثانية وقام فريق تابع للشركة بتحليلها في رومانيا والهند، مشيرا إلى أن بعض الفيديوهات ظهرت فيه مشاهد حميمية.

ونقل موقع صحيفة "بيلد" أن الشركة تحلل الفيديوهات لمعرفة مدى كفاءتها وكيف يمكن تحسين عملها والخوارزميات التي تعمل عليها وكذلك للمساعدة في تحسين الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يدير عمل الكاميرات في المستقبل، إذ أن من الممكن أن يساعد هذا في مراقبة المنزل خلال غياب سكانه عنه.

لكن المثير للتساؤل في التقرير الذي اعتمد على معلومات خمسة موظفين في الشركة، ولم تعلق عليه الشركة حتى الآن، أنه من غير الواضح إن كانت عملية تسجيل هذه الفيديوهات التي يصل عددها إلى 150 فيديو جاءت بموافقة الزبائن أم لا، أو إن كانت الموافقة مبنية على معلومات واضحة قدمتها الشركة إلى المشترين.

مشاهدة الفيديو 12:35

كليك - هل ممارسة الجنس مع الروبوتات ممكنة؟

ع.خ/ع.ج.م

 

مختارات

كيف تحمي كاميرا الكمبيوتر المحمول من الاختراق؟  

دراسة: ممارسة الجنس كفيلة بالقضاء على نزلات البرد

وجد عالما مناعة من سويسرا وألمانيا في دراسة حديثة أن الجسيمات المضادة والإنزيمات التي يطرحها الجسم عن ممارسة الجنس تعمل على مقاومة حالات الإصابة بنزلات البرد وأعراضها المزعجة. (14.10.2019)  

فيسبوك يبرر الاستماع لمحادثات صوتية لمستخدمين

في خطوة بررها "فيسبوك" باختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على تفسير الرسائل، أقر عملاق التواصل الاجتماعي بالاستماع لمحادثات صوتية لمستخدمين ونسخها. فيسبوك ليس الوحيد الذي يقوم بهذا الأمر الذي سبقته فيه شركات أخرى شهيرة. (14.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كليك - هل ممارسة الجنس مع الروبوتات ممكنة؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Kuss

عشر حقائق عن القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية 07.07.2019

تعمل القبلة على إفراز هرمون السعادة وتعزيز الروابط الاجتماعية، سواء أكانت بسبب علاقات غرامية أو للصداقة أو للاحترام. وهذه بعض الحقائق العلمية عن فوائد القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart

تفتيش منازل بسبب محاولات "تجسس" بمطارين في باريس وشتوتغارت 21.12.2018

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل بولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا عقب رصد محاولات تجسس في مطارين بباريس وشتوتغارت يشتبه بقيام إسلاميين بها.

London Festnahme Julian Assange

هل تسببت صورة في القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟ 15.04.2019

اتهم رئيس الإكوادور لينين مورينو، جوليان أسانج باستخدام سفارة بلاده في لندن "كمركز للتجسس". قرار تسليم أسانج للسلطات البريطانية جاء بعد نشره صورة لمورينو. فهل تسببت صورة الرئيس في إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟

إعلان
Themenbild Facebook

 