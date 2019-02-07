هل تجاوزت هنغاريا "الخط الأحمر" في تعاملها مع اللاجئين؟

"لقد تلقى مراجعونا (اللاجئون) الطعام للمرة الأولى خلال ستة أيام ونصف، وذلك بفضل أمر الطوارئ رقم 39 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، هذا ما كتبته لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة لحقوق الإنسان تقدم مساعدة قانونية مجانية لطالبي اللجوء في هنغاريا، في تغريدة لها في 13 كانون الثاني/يناير 2019.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها طلبت من الحكومة الهنغارية "تزويد طالبي اللجوء بالطعام أثناء إقامتهم (...) واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن البيئة التي يوجدون فيها تتوافق مع متطلبات المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ".

وتتعلق هذه القضية بزوجين عراقيين تُركا دون طعام لعدة أيام، في وقت يعيشان فيه مع أطفالهما الثلاثة "رهن الاحتجاز غير الإنساني". وورد أن الأطفال تلقوا ما يكفي من الطعام طوال هذه الفترة ، بينما كان الزوجان لا يأكلان سوى بقايا الطعام التي لا يمكن للأطفال تناولها.

"وضع كابوسي"

يرى أندريس ليدرير، مسؤول المعلومات والاستشارة في لجنة هلسنكي المجرية أن "الوضع كابوسيّ"، ويضيف في حديث لمهاجر نيوز أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق فقط بضرورة إطعام الزوجين، دون الحديث بأي شكل من الأشكال عن طلب اللجوء الذي قدمته العائلة في المجر.

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وبسبب قانون يعود تاريخه إلى تموز/ يوليو 2018، تم رفض جميع طلبات اللجوء في هنغاريا تقريباً، حسب ليدرير، كما تم تعليق جميع الطعون على قرارات اللجوء تقريباً بانتظار صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية بشأن ما إذا كان هذا يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي أم لا.

وعلى الرغم من أن ليدرير لا يستطيع تقدير الأرقام، كما يقول، إلا أن ما حدث على أرض الواقع هو أن أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم في هنغاريا، عُرضت عليهم إمكانية الانتقال عبر منطقة العبور على الحدود الهنغارية-الصربية إلى حقل مفتوح.

ويوضح ليدرير أن "أول مترين في المنطقة يعتبران أراض هنغارية، لكن بعد بضعة أمتار يكون المرء حينها داخل الأراضي الصربية". ولأن الحدود بين هنغاريا وصربيا هي حدود منطقة شنغن، فإن الذين يخرجون من هذه المنطقة يعتبرون أنهم قد عبروا الحدود بطريقة غير شرعية. أما عن مصيرهم فيبقى حسب تقدير السلطات الصربية. ويعتقد ليدرير أن صربيا ليست سعيدة بممارسات جارتها ولكنها لا تحتج بشكل رسمي لأنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

طالبو لجوء في منطقة عبور (ترانزيت) في المجر

وفي الوقت الحالي، فإن العائلة العراقية هي الوحيدة التي تم رفض إعطائها الطعام، على حد قول ليدرير، لكن لجنة هلسنكي تتوقع "أن تتبعها المزيد من الحالات". ويلاحظ أن وسائل الإعلام في هنغاريا تتجنب على ما يبدو الإبلاغ عن هذه القضية، ربما لأن الهنغاريين قد يعتبرون أن حكومتهم "تتجاوز الخط الأحمر". يقول ليدرير: "لا توجد خطوط حمراء كثيرة في هنغاريا، ولكن يمكن اعتبار الناس الجوعى أحد تلك الخطوط".

هذا التكتيك "ليس جديداً"

وفقًا للجنة هلسنكي، فإن هذا النوع من التكتيكات ليس جديدا في هنغاريا. ففي آب/ أغسطس 2018 تم الإبلاغ عن حالات مماثلة، تتعلق بثمانية من طالبي اللجوء السوريين والأفغان. في ذلك الوقت، قالت ليديا غال، الباحثة في شؤون دول شرق الاتحاد الأوروبي والبلقان في هيومن رايتس ووتش لـDW: "لقد تدنّت الحكومة إلى مستوى منخفض غير إنساني جديد من خلال رفض إعطاء الطعام للناس المحتجزين لديها (...) هذا الإهمال حركة سخيفة لإجبار الناس على التخلي عن طلبات اللجوء والخروج من هنغاريا".

بعد فترة وجيزة، نشرت يودابست رداً قالت فيه إن طالبي اللجوء ليسوا "قيد الاحتجاز"، بل إنهم في "مناطق عبور" على الحدود. وأضافت الحكومة أن طالبي اللجوء "ما زالوا يتلقون الطعام ويتم تأمين المأوى لهم كما هو الحال دائما، كما يسمح لهم بالدخول إلى مناطق العبور، وهذا هو الحال طالما طلبوا اللجوء ومازالت طلباتهم قيد المراجعة".

"لا غداء مجانيَ"

وفي نفس البيان قالت الحكومة الهنغارية إنها تنفق أكثر من 2200 يورو على كل لاجئ سنوياً لإطعامه وتأمين المأوى له، وأفادت أيضاً بأنها "تواصل التمسك الكامل بكل الالتزامات الدولية الرسمية"، لكنها أضافت في نهاية البيان: "هنغاريا ليست مسؤولة عن أولئك الذين لم يطلبوا اللجوء والذين تم رفض طلباتهم. لا يوجد غداء مجاني للمهاجرين غير الشرعيين".

مشاهدة الفيديو 04:38 شارك برلماني مجري ينقلب على حكومة هنغاريا المناوئة للهجرة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3CW5j برلماني مجري ينقلب على حكومة هنغاريا المناوئة للهجرة

وكتبت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تقريراً تناولت فيه قضية العائلة العراقية، وقالت إن مناطق الترانزيت هي الأماكن الوحيدة في هنغاريا التي يمكن للمهاجرين طلب اللجوء فيها، مضيفة أن هذه المناطق كانت بمثابة "معسكرات اعتقال غير رسمية على الحدود مع صربيا".

وتنفي السلطات الهنغارية هذه الادعاءات، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه الأساليب هي لإقناع طالبي اللجوء بالتخلي عن طلبات لجوئهم والعودة إلى صربيا. فأولئك الذين يغادرون البلاد "طوعًا" يفقدون وضعهم كـ"طالبي لجوء" تلقائيا.

محاربة الهجرة

في بداية عام 2019، جدّد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان التأكيد على موقفه المتشدد بشأن الهجرة، واصفاً المعارضة بأنها "مجموعة من السياسيين المؤيدين للهجرة بدعم من جورج سوروس والاتحاد الأوروبي".

كما حذّر في وقت لاحق من أن الاتحاد الأوروبي "لديه خطط خطيرة بشأن الهجرة". وقال إن هناك "أربعة ملايين مهاجر في تركيا ينتظرون فتح الطريق إلى أوروبا"، وأن هذا سيجري من خلال "تأشيرة أوروبية" وأن بروكسل "تخطط للسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دون العودة للدول الأعضاء".

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة أطفال جمعتهم المعاناة من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة "عمالة" مبكرة قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة وحل الشتاء يزيد المعاناة يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة أحذية مهترئة أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة الحلم بأبسط الحقوق مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة مسؤولية أكبر من العمر الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة مساعدات قليلة تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة ألعاب مهترئة يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة "مصلحو دراجات" صغار دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة يعيشون في بقايا خيم! في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة معاناة وأمل بتلقي المساعدة يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين



واتهم أوربان السلطات الأوروبية في بروكسل بالرغبة في تحويل أوروبا كلها إلى "قارة مهاجرة". وقال إن الهجرة "جلبت المزيد من الجرائم"، محذّراً من أن الثقافة الأوروبية في أوروبا سوف تتغير بسرعة. ولمعالجة "التهديد"، اقترح أوربان خطة تتضمن حوافز مالية للنساء الهنغارية لإنجاب أطفال.

تجريم مساعدة اللاجئين

وتتضمن مقترحات الحكومة التي اعتمدت في الصيف الماضي فرض غرامات مالية على المنظمات التي يُنظر إليها على أنها تشجع المهاجرين أو الهجرة. وذكرت لجنة هلسنكي أنه عندما تم طرح المقترحات لأول مرة، فإن الحكومة كانت "تستخدم العقوبات الجنائية وأحكام السجن كأسلحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

انتقادات من الاتحاد الأوروبي

بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي العديد من التحذيرات الرسمية لهنغاريا يقول فيها إن مثل هذه المقترحات لا تتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أو مع القواعد التي تحكم دول الاتحاد الأوروبي.

وقد زارت، دنيا مياتوفيتش، رئيسة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، هنغاريا وأشارت في بيان إلى أنها تشهد "تراجعاً" فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وحقوق اللاجئين بشكل خاص، وحثت مياتوفيتش في تغريدة لها الحكومة الهنغارية على "الامتناع عن استخدام الخطابات المناهضة للمهاجرين والحملات التي تثير كراهية الأجانب بين السكان".

ونشرت هيومن رايتس ووتش في آب/أغسطس الماضي تقريراً قالت فيه إن "السلطات الهنغارية لديها التزامات بموجب معاهدات متعددة ومعايير لحقوق الإنسان تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة (...) تشمل تأمين الطعام والماء والاحتياجات الطبية للاجئين".

وقالت ليديا غل من هيومن رايتس ووتش إنه "من الشائن" أن يضطر الناس إلى اللجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على قطعة خبز.

إيما واليس/م.ع.ح-مهاجر نيوز