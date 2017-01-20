 هل تتناسب ملابس ميركل مع سياستها؟ | عالم المنوعات | DW | 30.06.2018

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منوعات

هل تتناسب ملابس ميركل مع سياستها؟

تلقى النساء اللواتي يشغلن مناصب سياسية عليا اهتماما بملابسهن، وأنغيلا ميركل واحدة من هؤلاء النساء، خاصة وأنها اشتهرت بأسلوبها البسيط القائم على سترات ملونة وسراويل. المصمم العالمي يوب يبدي رأيه في أزياء المستشارة.

Festakt 65 Jahre DW mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (DW/J. Roehl)

رغم ظهورها دائما بنفس تفصيلة  السترة، يرى مصمم الأزياء الألماني الشهير فولفغانغ يوب أن ملابس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تناسب سياستها بامتياز.

مختارات

كان كثيرون متفقين في الرأي أنها لن تنجح كسياسية، فقد كان لها وجه شاحب وتسريحة شعر على عكس الموضة وملابس تدعو للشفقة. لكن ميركل تقدم نفسها الآن للمرة الثالثة كمرشحة لمنصب المستشارية. فما الذي صنع ميركل وماذا في جعبتها؟ (21.08.2013)

إنه متزوج مع أقوى سيدة في ألمانيا، لكن أستاذ الكيمياء يواخيم زاور يبقى بعيدا عن الأضواء وجميع أشكال التألق والإثارة. والكثيرون لا يعرفون حتى هيئته. (13.09.2017)

وقال يوب البالغ من العمر 73 عاما في تصريحات لمجلة "ميركيشه ألغماينه تسايتونغ"الألمانية: في عددها الصادر اليوم السبت (30 حزيران/ يونيو) "صار لألمانيا مجددا هوية عبر السيدة ميركل". وأضاف "مثلما تبدو السيدة ميركل: دائما بنفس تفصيلة السترة، يبدو أيضا أسلوبها الرزين في السياسة".

وذكر يوب أن ميركل لن تبدو على نحو جيد إذا اختارت زيا آخر غريبا عما اعتادت عليه، مشيرا إلى أن زيها الحالي متناسب على نحو رائع مع منصبها.

وأوضح يوب أنه إذا ظهرت المستشارة بفستان مزهر مثل السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، فإن الانتباه سينصرف عن كل ما تريد تحقيقه.

ويعرف عن المستشارة الألمانية تقشفها في ملابسها بخلاف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مثلا، التي تفضل أن ترتدي تصاميم متنوعة وأنثوية كالفساتين وأحذية الكعب العالي. في حين أن ميركل لا ترتدي الفساتين إلا في مناسبات احتفالية نادرة.

ر.ن/ ع.ج (د.ب.أ)

  • G7 Gipfel in Elmau Angela Merkel

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    يعرف عن المستشارة الألمانية ميركل أسلوبها الخاص في اللباس، ويتألف في الغالب من السراويل والسترات. وقد يبدو اختيار ألوان السترات أحيانا وكأنه عشوائي، ولكن أهمية الحدث وخصوصيات المناسبات تكون خلف الاختيار.

  • Großbritannien Theresa May Kleidung Overknees aus Lack

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    أما رئيسة الوزراء البريطاني فهي تفضل تصاميم متنوعة تكون بسيطة في الغالب. ونادراً ما تلجأ الى الحلي والاكسسوارات خلال الأنشطة الرسمية.

  • Deutschland Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    باستثناء مهرجان الموسيقى السنوي بمدينة بايرويت (جنوب ألمانيا)، نادراً ما ترتدي ميركل ملابس احتفالية فاخرة مثل هذا الفستان الذي ظهرت به على السجاد الأحمر عامي 2008 و 2012.

  • Großbritannien Theresa May Kleidung Leoparden Pumps

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرأة أكبر في اختيارأحذيتها، كما هو الحال بالنسبة لهذا الحذاء بلون جلد الفهد، والذي لبسته خلال حفل استقبالها من طرف الملكة إليزابيث .

  • Großbritannien Theresa May Wellington Boots

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    في أحد المؤتمرات الحزبية لبست ماي هذا الحداء المطاطي مع تنورة، وهو مظهر غير مألوف في صفوف العاملات في المجال السياسي في بريطانيا. وغالبا ما يتسم أسلوبها في اللباس بنوع من الاستفزاز.

  • Deutschland Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    من بين الأمور التي كانت تثير في مظهر ميركل هي تسريحة شعرها. ويعود الفضل في تغيير التسريحة القديمة (كما في الصورة) للحلاق الألماني أودو فالز.

  • Großbritannien Innenministerin Theresa May & Premierminister David Cameron

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    يُعرف على تيريزا ماي أنها لا ترتدي دائما الملابس الباهظة الثمن. لكنها تحرص على الظهور بألبسة رسمية متناسقة الألوان كما في الصورة (الأسود والأحمر) إلي جانب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

  • Deutschland Bayreuth Festspiele 2011 Merkel

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    رغم ظهورها في بعض المناسبات بملابس احتفالية، فإن ما تعرضه دورالموضة من ألبسة فاخرة ومثيرة لايأخذ بكل اهتمامات ميركل، لأن ذلك أمر ثانوي بالنسبة لها. ورغم ذلك فقد وجدت المستشارة أسلوبا خاصا بها يميز شخصها.

    الكاتب: لاورا بوغنر، عبد الرحمان عمار


 

مختارات

ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

تحرص النساء في المناصب السياسية العليا على اختيار ملابسهن وأشكال تسريحة شعرهن بدقة، حيث إنهن محط أنظار الجميع. لكن بعضهن يبحثن عن أساليب خاصة بهن، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (20.07.2016)  

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