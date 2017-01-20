هل تتناسب ملابس ميركل مع سياستها؟

رغم ظهورها دائما بنفس تفصيلة السترة، يرى مصمم الأزياء الألماني الشهير فولفغانغ يوب أن ملابس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تناسب سياستها بامتياز.

وقال يوب البالغ من العمر 73 عاما في تصريحات لمجلة "ميركيشه ألغماينه تسايتونغ"الألمانية: في عددها الصادر اليوم السبت (30 حزيران/ يونيو) "صار لألمانيا مجددا هوية عبر السيدة ميركل". وأضاف "مثلما تبدو السيدة ميركل: دائما بنفس تفصيلة السترة، يبدو أيضا أسلوبها الرزين في السياسة".

وذكر يوب أن ميركل لن تبدو على نحو جيد إذا اختارت زيا آخر غريبا عما اعتادت عليه، مشيرا إلى أن زيها الحالي متناسب على نحو رائع مع منصبها.

وأوضح يوب أنه إذا ظهرت المستشارة بفستان مزهر مثل السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، فإن الانتباه سينصرف عن كل ما تريد تحقيقه.

ويعرف عن المستشارة الألمانية تقشفها في ملابسها بخلاف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مثلا، التي تفضل أن ترتدي تصاميم متنوعة وأنثوية كالفساتين وأحذية الكعب العالي. في حين أن ميركل لا ترتدي الفساتين إلا في مناسبات احتفالية نادرة.

ر.ن/ ع.ج (د.ب.أ)