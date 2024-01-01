هل تتعامل ألمانيا بمعايير مزدوجة مع الحرب في غزة وإسرائيل؟
حول ازدواجية المعايير. فمن جانب، يرى نشطاء موقف ألمانيا من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كازدواجية معايير، يينما يراه آخرون واجب على ألمانيا ومصلحة وطنية. الانتقادات ذاتها يرصدها البعض في مواضيع أخرى مثل السلاح والمساعدات الإنسانية. لذا نسأل ضيوفنا: كيف يرون الموقف الألماني من الحرب الدائرة؟
ضيوف الحلقة:
راينر سيميت: عضو في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر
يولس الخطيب: ناشط حقوق إنسان ألماني فلسطيني
سفيتلانا نوفوشينوفا: باحثة اجتماعية يهودية ألمانية
زينب كاره اوسمان: معلمة وطالبة جامعية فلسطينية مقيمة في ألمانيا
رفاه عزوقة: ناشطة حقوق إنسان فلسطينية أردنية ألمانية