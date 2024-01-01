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هل تتعامل ألمانيا بمعايير مزدوجة مع الحرب في غزة وإسرائيل؟

٢٣ يناير ٢٠٢٤

بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في غزة وإسرائيل، يرتفع الجدل في ألمانيا حول ازدواجية المعايير. فمن جانب، يرى نشطاء موقف ألمانيا من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كازدواجية معايير، يينما يراه آخرون واجب على ألمانيا ومصلحة وطنية. الانتقادات ذاتها يرصدها البعض في مواضيع أخرى مثل السلاح والمساعدات الإنسانية. لذا نسأل ضيوفنا: كيف يرون الموقف الألماني من الحرب الدائرة؟

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حول ازدواجية المعايير. فمن جانب، يرى نشطاء موقف ألمانيا من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كازدواجية معايير، يينما يراه آخرون واجب على ألمانيا ومصلحة وطنية. الانتقادات ذاتها يرصدها البعض في مواضيع أخرى مثل السلاح والمساعدات الإنسانية. لذا نسأل ضيوفنا: كيف يرون الموقف الألماني من الحرب الدائرة؟

 

ضيوف الحلقة:

راينر سيميت: عضو في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر

يولس الخطيب: ناشط حقوق إنسان ألماني فلسطيني

سفيتلانا نوفوشينوفا: باحثة اجتماعية يهودية ألمانية

زينب كاره اوسمان: معلمة وطالبة جامعية فلسطينية مقيمة في ألمانيا

رفاه عزوقة: ناشطة حقوق إنسان فلسطينية أردنية ألمانية

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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