هل تتعامل ألمانيا بمعايير مزدوجة مع الحرب في غزة وإسرائيل؟

2024/1/23 ٢٣ يناير ٢٠٢٤

بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في غزة وإسرائيل، يرتفع الجدل في ألمانيا حول ازدواجية المعايير. فمن جانب، يرى نشطاء موقف ألمانيا من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كازدواجية معايير، يينما يراه آخرون واجب على ألمانيا ومصلحة وطنية. الانتقادات ذاتها يرصدها البعض في مواضيع أخرى مثل السلاح والمساعدات الإنسانية. لذا نسأل ضيوفنا: كيف يرون الموقف الألماني من الحرب الدائرة؟