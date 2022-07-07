 هل تتضاءل فرص الحوار بين روسيا والغرب؟ | مسائية DW | DW | 08.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

هل تتضاءل فرص الحوار بين روسيا والغرب؟

وزير الخارجية الروسي يغادر اجتماعات وزاء خارجية مجموعة العشرين في بالي في أندونيسيا، وانتقادات تلاحقه من نظرائه الغربيين. هل تتضاءل فرص الحوار بين روسيا والغرب؟

مشاهدة الفيديو 30:29

المزيد من المركز الإعلامي

تسعى أندونيسيا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في ذات الوقت. الرئيس الأندونيسي دعا بوتين وزيلينسكي إلى قمة مجم

شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية 07.07.2022

إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا

إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا 18.02.2022

In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

مسائية DW: الجيش الروسي يتقدم في شرق أوكرانيا.. هل يراجع الغرب خطته؟ 04.07.2022

بعد فشل محادثات جنيف.. من يعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا؟

بعد فشل محادثات جنيف.. من يعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا؟ 02.07.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

لقاء خاص مع عالم الفضاء المصري د.عصام حجي

لقاء خاص مع عالم الفضاء المصري د.عصام حجي 08.07.2022

عرقلة إيصال إمدادات إنسانية لملايين السوريين.. نتائج وخيمة؟

عرقلة إيصال إمدادات إنسانية لملايين السوريين.. نتائج وخيمة؟ 07.07.2022

جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟

جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟ 07.07.2022

بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟

بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟ 06.07.2022

المزيد مسائية DW

في ظل تزايد جرائم العنف ضدها.. من يحمي المرأة العربية؟

في ظل تزايد جرائم العنف ضدها.. من يحمي المرأة العربية؟ 06.07.2022

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟ 05.07.2022

دستورسعيّد.. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟

"دستورسعيّد".. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟ 05.07.2022

شولتس في ضيافة ماكرون.. ما الجديد في ملفي أوكرانيا والغاز؟

شولتس في ضيافة ماكرون.. ما الجديد في ملفي أوكرانيا والغاز؟ 04.07.2022

اقرأ أيضا

German Foreign Minister Annalena Baerbock (R) attends the G20 Foreign Ministers' Meeting in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali on July 8, 2022. (Photo by DITA ALANGKARA / POOL / AFP) (Photo by DITA ALANGKARA/POOL/AFP via Getty Images)

ألمانيا: روسيا غير مهتمة بالحوار الدولي.. ولافروف لا يرى جدوى من المفاوضات 08.07.2022

وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقادات لنظيرها الروسي على خلفية مغادرته لاجتماع لمجموعة العشرين مبكرا وتغيبه عن جلسة أخرى. روسيا بدورها قالت إنه لا مجال للحوار طالما يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا للفوز بالحرب.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag. Der Bundestag stimmt in zweiter Beratung über den Etat 2022 ab. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يعد أوكرانيا بالمزيد من السلاح ويصف "البديل" بحزب روسيا 06.07.2022

أعلن المستشار الألماني شولتس خلال استجواب في البرلمان عن إرسال شحنات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن ما يعرف باستراتيجية "التبادل الدائري". كما وجه انتقادات حادة لحزب "البديل" اليميني الشعبوي واصفا إياه بـ "حزب روسيا".

Information: 25 Jahre Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF): Leonid Breschnew und Erich Honecker, Staatsflaggen Ausgabepreis: 20 Pfennig First Day of Issue / Erstausgabetag: 24. Mai 1972 Auflage: 5.000.000 Entwurf: Joachim Rieß Druckverfahren: Stichtiefdruck/Rastertiefdruck Michel-Katalog-Nr: Ländercode-MiNr: 1760 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamps_of_Germany_(DDR)_1972,_MiNr_1760.jpg#/media/File:Stamps_of_Germany_(DDR)_1972,_MiNr_1760.jpg Rechte: Gemeinfrei

ما أسباب تعاطف كثيرين في شرق ألمانيا مع روسيا؟ 03.07.2022

لعقود، ظل الكثير من سكان شرق ألمانيا يشعرون بالتقارب مع روسيا أكثر مقارنة بارتباطهم مع غرب ألمانيا، بيد أن المعارضة للحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على هذا التعاطف وغيرت من نظرة كثيرين إلى العلاقة مع روسيا.

June 27, 2022, Schloss Elmau, Germany: Prime Minister Justin Trudeau joins G7 Leaders, Partner Countries and International Organizations for a family photo at the G7 Summit in Schloss Elmau on Monday, June 27, 2022. (Credit Image: © Paul Chiasson/The Canadian Press via ZUMA Press

قمة السبع- صعود إندونيسيا والتعاون مع العالم العربي في مجال الطاقة 28.06.2022

رغم غياب الوجود العربي في قمة مجموعة السبع، إلا أن خبراء اقتصاد وآخرين بشؤون الطاقة يرون ألا مناص من الاعتماد على النفط والغاز العربيين في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة المستدامة، التي يمكن أن تساهم فيها أيضا دول عربية.