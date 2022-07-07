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وزير الخارجية الروسي يغادر اجتماعات وزاء خارجية مجموعة العشرين في بالي في أندونيسيا، وانتقادات تلاحقه من نظرائه الغربيين. هل تتضاءل فرص الحوار بين روسيا والغرب؟
وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقادات لنظيرها الروسي على خلفية مغادرته لاجتماع لمجموعة العشرين مبكرا وتغيبه عن جلسة أخرى. روسيا بدورها قالت إنه لا مجال للحوار طالما يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا للفوز بالحرب.
أعلن المستشار الألماني شولتس خلال استجواب في البرلمان عن إرسال شحنات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن ما يعرف باستراتيجية "التبادل الدائري". كما وجه انتقادات حادة لحزب "البديل" اليميني الشعبوي واصفا إياه بـ "حزب روسيا".
لعقود، ظل الكثير من سكان شرق ألمانيا يشعرون بالتقارب مع روسيا أكثر مقارنة بارتباطهم مع غرب ألمانيا، بيد أن المعارضة للحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على هذا التعاطف وغيرت من نظرة كثيرين إلى العلاقة مع روسيا.
رغم غياب الوجود العربي في قمة مجموعة السبع، إلا أن خبراء اقتصاد وآخرين بشؤون الطاقة يرون ألا مناص من الاعتماد على النفط والغاز العربيين في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة المستدامة، التي يمكن أن تساهم فيها أيضا دول عربية.
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