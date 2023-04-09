هل تتحدث إلى قطتك؟ هذا ما يقوله الخبراء عنك!

هل تجري أحياناً محادثات طويلة مع قطتك أو كلبك؟ غالباً ما تحب القطط على وجه الخصوص التواصل مع البشر وتتجاوب بحماس عندما نتحدث إليها. حتى لو لم تتمكن من معرفة ما يخبرك به جيوانك الأليف، قد تفهمه!

قد يجد البعض حديث الآخرين إلى حيواناتهم، غريباً بعض الشيء أو حتى قد يعتقدون أن هؤلاء مجانين أو قد أصابهم مرض عقلي. لكن وفق أبحاث علمية، فإن العكس هو الصحيح. فإضفاء الطابع الإنساني على تعاملك مع الحيوانات الأليفة، يدل على ذكائك المفرط!

وفق مجلة "يورتانغو" نقلاً عن مجلة بريغيته الألمانية، يشرح الدكتور نيكولاس إيبلي، أستاذ علم النفس السلوكي بجامعة شيكاغو، أن إضفاء الطابع الإنساني على تعاملك مع الأشياء غير البشرية، مثل الحيوانات أو حتى الأشياء، هو علامة على الذكاء.

ويوضح الباحث أن هذا الأمر يعرف علمياً بـ "التجسيم البشري" وقد كان يُنظر له قديماً على أنه علامة على السلوك الطفولي أو الغباء. وتابع حديثه "إن هذه الميزة الثانوية تجعل البشر أذكياء بطريقة فريدة لا توجد كائنات أخرى لديها هذه الميزة".

ما هو التفسير العلمي؟

بحسب الدكتور نيكولاس إيبلي، نحن نضفي الطابع الإنساني على الأشياء والكائنات في حياتنا اليومية طوال الوقت - حتى لو لم نلاحظ ذلك في كثير من الأحيان. فبالإضافة إلى المحادثات مع الحيوانات الأليفة، يمكن أن تطلق على سيارتك اسماً معيناً وتناديه بيه، أوتوبخ آلة القهوة بغضب عندما تريد إزالة الترسبات منها ولا تعمل بالشكل المطلوب. لكن لماذا نفعل هذا؟

يرجع ذلك بحسب أستاذ علم النفس السلوكي إلى ميلنا نحو رؤية سمات بشرية أخرى في كل مكان وهو مرتبط بذكائنا الاجتماعي.

فقد تمكنت دراسة أجرتها جامعة نيوكاسل البريطانية من إظهار أن الأشخاص في الكافيتريا كانوا أكثر ميلًا إلى فصل القمامة عند تعليق ملصق بعيون بشرية فوق صناديق القمامة. في حين أظهروا الكسل بشأن احترام إعادة التدوير، عند وضع القمامة تحت صورة زهور تزين الجدار. لذلك إضفاء الطابع البشري على الحيوانات أو الجماد له تأثير إيجابي على سلوكنا.

لذا في المرة القادمة التي تجري فيها محادثة شيقة مع قطتك أو حتى ثلاجتك - لا تقلق بشأن ما يعتقده الآخرون عنك. لأن ذلك لا يدل على أنك إنسان غريب الأطوار أو مجنون أبدا، بل يظهر أن ذكاءك الاجتماعي في أفضل حالاته.

إ.م/ أ.ح