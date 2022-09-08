هل تتجه أوروبا نحو اليمين؟

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حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني يشكك في برنامجه للانتخابات الأوروبية في جدوى الاتحاد الأوروبي. هل حزب البديل هو الوحيد الذي ينتهج ذلك في البرلمان الأوروبي؟ وماذا عن مستقبل الديمقراطية في أوروبا؟
يشكك برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية في العام المقبل في جدوى الاتحاد الأوروبي. بيد أن الحزب اليميني الشعبوي ليس الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي يسير على هذا الدرب.
في ديباجته لبرنامجه لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، يعتبر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الاتحاد الأوروبي "مشروعا فاشلا" يستدعي "إعادة التأسيس"، وينأى عن دعوته السابقة "لحلٍّ منظم" للاتحاد.
أعلن مرشحون لانتخابات البرلمان الأوروبي 2024 عن حزب البديل الألماني الشعبوي رغبتهم بحل الاتحاد الأوروبي وخروج بلادهم من التكتل فيما يطلقون عليه "ديكست"، على غرار خروج بريطانيا من التكتل والتي تعرف بـ "بريكست".
حذر "مكتب حماية الدستور" الاستخبارات الداخلية من تزايد تأثير التيارات المناهضة للدستور داخل "حزب البديل من أجل ألمانيا"، مشيراً إلى تراجع نفوذ المعسكر المعتدل الذي تجلى في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات الأوروبية المقبلة.
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