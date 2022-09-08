مسائية DW

هل تتجه أوروبا نحو اليمين؟

حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني يشكك في برنامجه للانتخابات الأوروبية في جدوى الاتحاد الأوروبي. هل حزب البديل هو الوحيد الذي ينتهج ذلك في البرلمان الأوروبي؟ وماذا عن مستقبل الديمقراطية في أوروبا؟