 هل تتجه أوروبا نحو اليمين؟ | مسائية DW | DW | 12.08.2023

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مسائية DW

هل تتجه أوروبا نحو اليمين؟

حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني يشكك في برنامجه للانتخابات الأوروبية في جدوى الاتحاد الأوروبي. هل حزب البديل هو الوحيد الذي ينتهج ذلك في البرلمان الأوروبي؟ وماذا عن مستقبل الديمقراطية في أوروبا؟

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حزب البديل و"إخوانه" في البرلمان الأوروبي.. تخريب من الداخل؟ 11.08.2023

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في برنامجه الانتخابي..حزب "البديل" يعتبر الاتحاد الأوروبي مشروعا "فاشلاً" 06.08.2023

في ديباجته لبرنامجه لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، يعتبر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الاتحاد الأوروبي "مشروعا فاشلا" يستدعي "إعادة التأسيس"، وينأى عن دعوته السابقة "لحلٍّ منظم" للاتحاد.

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العديد من مرشحي البديل للبرلمان الأوروبي يطالبون بحل الاتحاد 05.08.2023

أعلن مرشحون لانتخابات البرلمان الأوروبي 2024 عن حزب البديل الألماني الشعبوي رغبتهم بحل الاتحاد الأوروبي وخروج بلادهم من التكتل فيما يطلقون عليه "ديكست"، على غرار خروج بريطانيا من التكتل والتي تعرف بـ "بريكست".

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حذر "مكتب حماية الدستور" الاستخبارات الداخلية من تزايد تأثير التيارات المناهضة للدستور داخل "حزب البديل من أجل ألمانيا"، مشيراً إلى تراجع نفوذ المعسكر المعتدل الذي تجلى في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات الأوروبية المقبلة.