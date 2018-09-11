 هل تبقى القوات الألمانية في الشرق الأوسط على المدى الطويل؟ | أخبار | DW | 15.09.2018

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أخبار

هل تبقى القوات الألمانية في الشرق الأوسط على المدى الطويل؟

رغم سحق تنظيم "داعش" عسكرياً، إلا أن الجهد العسكري لمنع ظهوره مجدداً في الشرق الأوسط يبقى مستمراً، بينها جهود القوة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية، حيث تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين تمديد المهمة.

Jordanien Ursula von der Leyern, Bundesverteidigungsministerin | Besuch bei der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

يبدو أن ألمانيا عازمة على مواصلة مشاركتها العسكرية في الحرب الدولية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مناطق عديدة من العالم، بينها الشرق الأوسط، حيث قامت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) بزيارة الوحدة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود العسكرية لمحاربة التنظيم  الإرهابي.

مختارات

أكد تقرير للجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن مشاركة الجيش الألماني في ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري حال استخدم الأخير أسلحة كيماوية في سوريا ستكون مخالفة للقانون الدولي والدستور الألماني. (11.09.2018)

ذكر تقرير إعلامي ألمانيا أن تبحث خيارات المشاركة في عملية عسكرية انتقامية مع حلفائها ضد نظام بشار الأسد في حال استعماله لأسلحة كيماوية في معركة إدلب. غير أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي أكد أنه لن يوافق على هذا الخيار. (10.09.2018)

وقالت فون دير لاين في خطاب أمام الجنود الألمان أثناء زيارتها لقاعدة الأزرق إنه بعد سحق التنظيم عسكرياً، يجب العمل على منع ظهوره في مناطق تراجعه. وكانت فون دير لاين قد وصلت إلى قاعدة الأزرق في الأردن في زيارة تفقدية لجنود بلادها المنتشرين هناك، في إطار المساعي العسكرية الدولية لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا.

جدير بالذكر أن البعثة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الجوية تتألف من 290 جندياً وضابطاً. كما تضم البعثة أربع طائرات من نوع "تورنادو" الاستطلاعية، إلى جانب طائرة تموين لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو.

وكان البرلمان الألماني قد أقر عقب الاعتداءات الإرهابية في باريس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 دعم فرنسا والتحالف الدولي في الحرب على تنظيم "داعش". وفي شهر آذار/ مارس المنصرم، وسّع البرلمان الألماني مهمة الجيش الألماني، فإلى جانب دعم القوى الدولية وتدريب قوات البيشمركة الكردية في العراق، تولى الجيش الألماني مهمة تدريب القوات العرقية المركزية في إطار برنامج حمل اسم "رفع قدرات الجيش العراقي". ومن بين برامج التدريب للعراقيين برنامج خاص للتعامل مع أسلحة مختلفة، بينها أسلحة كيمياوية وبيولوجية وحتى نووية، وذلك في معسكر تاجدي بشمال بغداد، حيث بدأ التدريب في الحادي عشر من آب/ أغسطس المنصرم، وهو برنامج ريادي في المنطقة.

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ألمانيا و تهديدها بضرب النظام السوري – سيف ذو حدين..

وتنتهي رسمياً مهمة الجيش الألماني في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. لكن بحسب رغبة الحكومة الألمانية، سيتم تمديد المهمة لستة أشهر أخرى. وأكدت الوزيرة فون دير لاين السبت أن تمديد المهمة سيتم نظراً لضرورة الدور المناط بالجيش الألماني في إطار مكافحة الإرهاب الدولي.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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