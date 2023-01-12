 هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟ | مسائية DW | DW | 24.01.2023

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مسائية DW

هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

فنلندا تلمح إلى الانضمام إلى الناتو بدون السويد إثر استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد ، كرد على واقعة حرق المصحف أمام السفارة التركية في استوكهولم. فأي انعكاس لذلك على وحدة الصف داخل الناتو؟

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الناتو وكرم الضيافة التركي 12.01.2023

Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks following a Cabinet meeting, in Ankara, Turkey, Monday, May 23, 2022. Erdogan said Monday he would cease talking to Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and cancel a key meeting between their two countries, accusing the Greek leader of antagonistic behavior against Turkey. Erdogan accused Greece of harboring followers of U.S.-based Muslim cleric Fethullah Gulen whom Turkey says was behind a 2016 failed coup attempt and of establishing military bases against Turkey. (Turkish Presidency via AP Photo)

أردوغان يساوم على عضوية الناتو.. فماذا بيد فنلندا والسويد؟ 25.05.2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مصمم على التصدي لطلب فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الأطلسي ناتو.

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في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد، فنلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام للحلف الأطلسي دون جارتها، مشددة على أن الانضمام الثنائي يبقى "الخيار الأفضل".

Swedish and Turkish flags at the Presidential Palace in Ankara. Photo: Henrik Montgomery / TT / code10060

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي بسبب مظاهرة مناوئة لأنقرة 21.01.2023

ألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم مناوئة لتركيا ومؤيدة للأكراد وأخرى لمتطرف يميني أعرب عن نيته "حرق القرآن" أمام سفارة أنقرة.

Moderate party leader Ulf Kristersson delivers a speech at the Moderate party election watch at the Clarion Sign Hotel late Sunday night, Sept. 11, 2022. An exit poll projected that Sweden’s ruling left-wing Social Democrats have won the most votes in a general election Sunday, while a right-wing populist party had its best showing yet. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)

السويد تدين حرق المصحف وسط انتقادات عربية وإسلامية واسعة 22.01.2023

أدان رئيس وزراء السويد حرق نسخة من القرآن الكريم، في خطوة اعتبرت دول الخليج أنها تؤجج مشاعر المسلمين في العالم، فيما ألغت تركيا زيارة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح لتظاهرة ليميني متطرف مناهض للإسلام في ستوكهولم.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, and Sweden's new prime minister, Ulf Kristersson, speak to the media after their talks at the presidential palace in Ankara, Turkey, Tuesday, Nov. 8, 2022. Kristersson met Erdogan on Tuesday in an effort to clinch Turkish approval for his country's bid to join NATO.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

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تصاعد التوتر بين السويد وتركيا على خلفية تعليق مجموعة كردية لدمية على شكل اردوغان من قدميها في تذكير بمصير الزعيم الفاشي موسوليني، ما دعا تركيا لاستدعاء السفير السويدي والغاء زيارة رئيس البرلمان السويدي لأنقرة.