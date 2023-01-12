هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

فنلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام إلى الناتو دون السويد

في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد، فنلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام للحلف الأطلسي دون جارتها، مشددة على أن الانضمام الثنائي يبقى "الخيار الأفضل".