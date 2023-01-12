هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

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فنلندا تلمح إلى الانضمام إلى الناتو بدون السويد إثر استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد ، كرد على واقعة حرق المصحف أمام السفارة التركية في استوكهولم. فأي انعكاس لذلك على وحدة الصف داخل الناتو؟
في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد، فنلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام للحلف الأطلسي دون جارتها، مشددة على أن الانضمام الثنائي يبقى "الخيار الأفضل".
ألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم مناوئة لتركيا ومؤيدة للأكراد وأخرى لمتطرف يميني أعرب عن نيته "حرق القرآن" أمام سفارة أنقرة.
أدان رئيس وزراء السويد حرق نسخة من القرآن الكريم، في خطوة اعتبرت دول الخليج أنها تؤجج مشاعر المسلمين في العالم، فيما ألغت تركيا زيارة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح لتظاهرة ليميني متطرف مناهض للإسلام في ستوكهولم.
تصاعد التوتر بين السويد وتركيا على خلفية تعليق مجموعة كردية لدمية على شكل اردوغان من قدميها في تذكير بمصير الزعيم الفاشي موسوليني، ما دعا تركيا لاستدعاء السفير السويدي والغاء زيارة رئيس البرلمان السويدي لأنقرة.
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