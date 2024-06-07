متى تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي؟

أعلنت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية في التكتل، أن أوكرانيا ومولدوفا استمالتا لشروط الشروع في محادثات الانضمام؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟ وما هي الخطوة اللاحقة؟

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة (السابع من حزيران/يونيو 2024) لسفراء الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا ومولدوفا أوفتا بشروط بدء محادثات الانضمام للتكتل.

وذكرت متحدثة باسم المفوضية اليوم: "نعتبر أن الدولتين اتبعتا جميع الخطوات. ويقع القرار الآن على عاتق الدول الأعضاء".

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إطلاق محادثات مفتوحة مع الدولتين في كانون الأول/ ديسمبر، شريطة "الالتزام بشروط معينة، مثل مكافحة الفساد.

وأبلغت المفوضية سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بأنه تم الوفاء بهذه الشروط في اجتماع مغلق اليوم. ورغم ذلك، ما زال يتعين على جميع الدول الأعضاء الموافقة بالإجماع على خطة لإجراء المحادثات قبل انطلاقها عملياً.

وتقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير 2022، بعدما صعدت روسيا الصراع الطويل في شرقي أوكرانيا بشنّ غزو شامل للبلاد.

وطلبت مولدوفا الانضمام للتكتل بعد شهر، كما تقدمت جورجيا، التي خاضت حربا ضد روسيا في 2008، أيضا بطلب للانضمام في آذار/ مارس 2022.

واعترف قادة الاتحاد الأوروبي بأوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين لعضوية التكتل قبل عام في حزيران/ يونيو 2023.

خ.س/و.ب (د ب أ)