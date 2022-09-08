 هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟ | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

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DW الأخبار

هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟

كيف ستتطور أعداد الإصابات بكورونا في الأشهر المقبلة؟ وهل يمكن للقاح إضافي أن يكون لقاحًا حاسمًا؟ وفي حال حدوث ذلك، هل ننتظر لقاحات متكيفة؟

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هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟ 15.09.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

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متحورات "جديدة كليا" من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء 02.09.2022

مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.

Eine Mitarbeiterin zieht im Corona-Impfbus in Berlin-Mitte eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech auf. Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, darf der Impfstoff nicht mehr verwendet werden. (zu dpa: «In Berlin sind mehr als 185 000 Impfdosen vernichtet worden») +++ dpa-Bildfunk +++

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قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 6/26/21 FDA adds warning about rare heart inflammation side effects to the literature that accompanies Pfizer/BioNTech and Moderna COVID vaccine shots. STAR MAX File Photo: 6/26/21 Pfizer, Moderna and BioNTech logos photographed off of multiple Apple devices.

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اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر - بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

This August 2022 photo provided by Pfizer shows vials of the company's updated COVID-19 vaccine during production in Kalamazoo, Mich. U.S. regulators have authorized updated COVID-19 boosters, the first to directly target today's most common omicron strain. The move on Wednesday, Aug. 13, 2022, by the Food and Drug Administration tweaks the recipe of shots made by Pfizer and rival Moderna that already have saved millions of lives. (Pfizer via AP)

المفوضية الأوروبية توافق على لقاحين ضد أوميكرون وتحث على جرعات معززة 02.09.2022

يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا