هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟

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كيف ستتطور أعداد الإصابات بكورونا في الأشهر المقبلة؟ وهل يمكن للقاح إضافي أن يكون لقاحًا حاسمًا؟ وفي حال حدوث ذلك، هل ننتظر لقاحات متكيفة؟
مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.
قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.
اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر - بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.
يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا
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