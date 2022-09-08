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هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟

كيف ستتطور أعداد الإصابات بكورونا في الأشهر المقبلة؟ وهل يمكن للقاح إضافي أن يكون لقاحًا حاسمًا؟ وفي حال حدوث ذلك، هل ننتظر لقاحات متكيفة؟