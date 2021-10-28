هل بدأ بايرن ميونيخ يستعد لرحيل ليفاندوفسكي؟

نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، ذلك الفريق الذي لا يسعى عند انطلاق كل موسم سوى إلى الثلاثية، لم يتبق أمامه اليوم وبعد خروجه المذل من الدور الثاني على يد مونشنغلادبخ بخماسية نظيفة في منافسات الكأس، سوى العمل على انتزاع لقبه العاشر على التوالي في الدوري المحلي والفوز بلقب دوري الأبطال.

على مستوى بوندسليغا أعاد البافاري مؤخرا الأمور إلى نصابها، حين عزز الفارق من الصدارة (مجموع 28 نقطة) بينه وبين مطارده بروسيا دورتموند إلى أربع نقاط، عبر فوزه السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، على فرايبورغ بهدفين مقابل هدف يتيم. وقبل ذلك بأسبوع دكّ شباك يونيون برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين عالج بها جرح خروجه من مسابقة الكأس.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 4. يوب هاينكس: 220 هدفاً قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 7. أولف كيرستن: 181 هدفاً كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 9. ديتر مولر: 177 هدفاً لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش



أما ما يتعلق بدوري الأبطال فهو قاب قوسين من التأهل إلى دور الستة عشر وانتزاع صدارة المجموعة، علماً أن الهدف المسطر هذا الموسم هو رفع الكأس ذي الأذنين "مهما كانت المنافسة شديدة السخونة هذه المرة"، حسب أصداء تصل من "أليانس أرينا".

ليفاندوفسكي يفكر في الرحيل

لا يجادل اثنان أن القوة الضاربة للبافاري تحمل اسم روبرت ليفاندوفسكي. هذا المهاجم الذي لا يكلّ من إظهار علوّ كعبه محققا أرقاما تلو الأخرى. رغم ذلك يبدو أن الدولي البولندي يفكر في مغادرة البايرن على أقصى تقدير نهاية الموسم، وفقاً لما كشفت عنه قناة سكاي الخاصة، بينما عقده مع بايرن ممتد إلى نهاية موسم 2023، كما يفيد موقع "تراسفيرماركت" الألماني.

رحيل ليفاندوفسكي سيكون حتما موجعاً للمدافع عن لقب البوندسليغا، لكن النادي عليه في كل الأحوال الاستعداد لذلك. وهو ما يحصل بالضبط، استناداً لموقع فيشاخيس الإسباني (fichajes.net) وتصريحات للصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا. المصدران معاً كشفا عن أن بايرن يسعى للحصول على خدمات مهاجم نابولي فيكتور أوسيمهين، وأنه بدأ التحرك عمليا في هذا الاتجاه.

الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين

وفق موقع "ترانسفيرماركت" تصل القيمة التسويقية للشاب البالغ من العمر 22 عاما نحو 60 مليون يورو، علماً أن لاعب خط الوسط انتقل من ليل الفرنسي إلى نابولي الإيطالي العام الماضي بقيمة 70 مليون يورو. ومنذ بداية الموسم أحرز لفريقه الجديد تسعة أهداف في عشر مباريات.

100 مليون يورو

ينظر إلى فيكتور أوسيمهين على أنه من المواهب الصاعدة والفذة بمقومات هائلة قابلة للصقل. وكان نابولي قد وقع عقداً مع المهاجم الإفريقي إلى نهاية موسم 2025 ما يظهر أن الأول يراهن على المدى الطويل على هذا اللاعب ولن يقبل بسهولة السماح له بالمغادرة. لكن الصحفي باولو بارجيجيا يعتقد أن 100 مليون يورو هو المبلغ الذي سيقنع النادي الإيطالي في القبول بالصفقة، ولا شك أنه مبلغ ليس هيّنا على بايرن.

في المقابل أصبح الحديث عن رحيل ليفاندوفسكي في الآونة الأخيرة أكثر جدية. وقد عبّر الأخير مراراً عن رغبته الدفينة في التغيير والانتقال إلى أحد الأدوار الأوروبية. بلوغه 33 عاما قد يعجّل في هذه الخطوة. وفي كل الأحوال سيكون بايرن مجبراً على التعاقد مع مهاجم من طراز الملايين.

و.ب/ع.ج.م