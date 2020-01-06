 هل بدأ آياكس أمستردام عملية إستعادة دي ليخت؟ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 10.01.2020

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رياضة

هل بدأ آياكس أمستردام عملية إستعادة دي ليخت؟

بعد أن قبِل برحيله إلى اليوفي مقابل 85 مليون يورو، أياكس أمستردام يخطط لاسترجاع أحد نجومه ممن كان لهم الفضل في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم.

UEFA Champions League | Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur | 1. TOR Ajax (Reuters/Action Images/M. Childs)

ماتييس دي ليخت بقميص أياكس أمستردام.

الصيف الماضي، رحل الهولندي ماتييس دي ليخت عن أياكس امستردام إلى يوفينتوس الإيطالي، في صفقة قدرت بنحو 85 مليون يورو. ويأتي ذلك في ختام موسم رائع لعبه أياكس وكان من أكبر انجازاته الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكان لذلك الفضل في تصدر دي ليخت قائمة المدافعين الأغلى قيمة في بورصة اللاعبين. 

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بيد أنه ومنذ انطلاقة الموسم الحالي، لم يتألق الجوهرة الهولندية مع "السيدة العجوز" مثلما كان منتظرا منه، ما دفع المدرب ماوريسيو ساري بتفضيل زميله مريح أدميرال عليه. وفي مجمل المباريات الثلاثة الأخيرة لحامل لقب الدوري الإيطالي، لم يلعب دي ليخت سوى 14 دقيقة فقط.

وقد علّق مؤخرا ساري على وضع دي ليخت ضمن فريقه في حوار مع قناة "سكاي إيطاليا" الخاصة قائلا:

"لقد مرّ في الأشهر الخمس الأخيرة بفترة صعبة. فبعد كل ثلاثة أيام يلعب مباراة، وكان عليه التأقلم مع محيطه الجديد، وفي بلاد جديد وبلغة جديدة".

وسط هذا المشهد، يدخل فريقه السابق أياكس أمستردام على الخط، وعلى ما يبدو، لحبك خطة استرجاع خدمات مدافع منتخب "الطواحين".  فحسب تقرير عن صحيفة "آ بولا" البرتغالية المختصة، يخطط اليوفي لذلك عبر بوابة الإعارة.

واستنادا على مصادر إيطالية، تقول الصحيفة، يتابع مدير الكرة بالنادي الهولندي مارك أوفرماس تطورات ملف ماتييس  دي ليخت عن كثب، لعله وإن لم ينجح في استعادته هذا الشتاء، يتم ذلك نهاية الموسم على أقصى تقدير.

و.ب/ع.ج.م

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