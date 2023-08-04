 هل بدأت حماس تخسر ما تبقى من "حلفائها"؟ | مسائية DW | DW | 12.08.2023

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مسائية DW

هل بدأت حماس تخسر ما تبقى من "حلفائها"؟

تصريحات لمسؤولين من حماس حول تراجع قيمة المنحة القطرية وسط أوضاع اقتصادية سيئة في قطاع غزة، والرئيس السوري بشار الأسد يهاجم حماس في مقابلة تلفزيونية ويصفها بالغدر والنفاق. هل بدأت حماس تخسر ما تبقى حلفائها؟

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