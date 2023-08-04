هل بدأت حماس تخسر ما تبقى من "حلفائها"؟

في غياب عباس.. الفصائل الفلسطينية توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

اتفقت الفصائل الفلسطينية المتنافسة خلال محادثات بوساطة من الحكومة الجزائرية على حل خلافات مستمرة منذ 15 عاما عبر إجراء انتخابات في غضون عام. ومع ذلك، تسود حالة من الشك في أن يفضي هذا الاتفاق إلى أي تغيير ملموس.