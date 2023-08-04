هل بدأت حماس تخسر ما تبقى من "حلفائها"؟

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تصريحات لمسؤولين من حماس حول تراجع قيمة المنحة القطرية وسط أوضاع اقتصادية سيئة في قطاع غزة، والرئيس السوري بشار الأسد يهاجم حماس في مقابلة تلفزيونية ويصفها بالغدر والنفاق. هل بدأت حماس تخسر ما تبقى حلفائها؟
لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام يلتقي الرئيس السوري بقياديين من حركة حماس، في إطار جهود المصالحة بين النظام السوري والحركة الفلسطينية، وكلاهما مدعومين من إيران.
بعد سنوات من القطيعة والخصومة تتسارع خطوات التقارب بين السعودية وإيران. كما أن تحالفات أخرى في المنطقة تجعل مستقبل المصالحة العربية الإسرائيلية مجهولا هذه الأيام، فما هي خلفيات ذلك؟
اتفقت الفصائل الفلسطينية المتنافسة خلال محادثات بوساطة من الحكومة الجزائرية على حل خلافات مستمرة منذ 15 عاما عبر إجراء انتخابات في غضون عام. ومع ذلك، تسود حالة من الشك في أن يفضي هذا الاتفاق إلى أي تغيير ملموس.
تريد الإمارات أن تصبح أول دول عربية في الشرق الأوسط تدرس المحرقة النازية بحق اليهود "الهولوكوست" في المناهج المدرسية النظامية. خطوة وصفت بأنها "قرار تاريخي"، ولكن ما تزال هناك الكثير من التفاصيل الغائبة للخطة.
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