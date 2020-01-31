 هل انتهى وجود كلينسمان كمدرب في ألمانيا إلى الأبد؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.02.2020

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رياضة

هل انتهى وجود كلينسمان كمدرب في ألمانيا إلى الأبد؟

بعد أقل من ثلاثة شهور ترك يورغن كلينسمان منصبه كمدرب لهيرتا برلين، مرجعا ذلك لعدم وجود ثقة فيه. خطوة ندم هو نفسه على اتخاذها بهذه السرعة. لكن هناك من يتحدث عن أسباب أخرى لتركه النادي. وهكذا تراجعت فرصه في ألمانيا.

يورغن كلينسمان مدرب هيرتا برلين السابق

يورغن كلينسمان تسرع في استقالته من تدريب هيرتا برلين والآن تضاءلت فرصه في التدريب في ألمانيا في رأي البعض

فجأة ودون سابق إنذار، أعلن الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخبي ألمانيا وأمريكا السابق، استقالته من منصبه كمدرب لفريق هيرتا برلين، تاركا وراء ظهره أحلاما كبيرة مثل تحويل الفريق إلى ناد يفوز بالألقاب ويلعب في البطولات الأوروبية. وأرجع سبب استقالته إلى عدم وجود ثقة فيه من قبل مسؤولي النادي.

مختارات

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم تعيين يورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخب الألماني، مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، خلفا لأنتي كوفيتش. (27.11.2019)

إنه مدرب مشهور بأفكاره وجاذبيته. يورغن كلينسمان بدأ تجربة جديدة كمدرب لفريق العاصمة الألمانية. إنه في وضع لا يحسد عليه. يريد كلينسمان المساعدة من الجميع لإنقاذ الفريق وتحقيق ما يريده البرلينيون، فما خططه؟ (30.11.2019)

ومع إعلان استقالته الثلاثاء أعلن كلينسمان (55 عاماً) رغبته في العودة إلى مجلس الرقابة بالنادي، لكن ذلك لن يحدث، فقد استبعد المستثمر لارس فيندهورست، الذي يدعم هيرتا برلين منذ الصيف الماضي، عودته بتاتا لأي منصب من المناصب في برلين وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "فقد يورغن كلينسمان الكثير من مصداقيته. هذا شيء سيء ولكن علينا أن نتعايش معه". وكان كلينسمان في البداية قد حضر لبرلين كممثل للمستثمر فيندهورست في مجلس الرقابة بالنادي.

وتقول وكالة الأنباء الألمانية الرياضية (س ي د) إن قرار فيندهورست "ليس فقط نتيجة (لما فعله كلينسمان) وإنما أيضا (قرار) لا يوجد بديل له".

ومن وجهة نظر المسؤولين في نادي "السيدة العجوز" فإن النادي أصبح الآن يتكلم بصوت واحد والأهداف بقيت كما هي "لكن الصوت أصبح الآن أكثر هدوء" على عكس ما كان يفعله كلينسمان.

وكان كلينسمان قد انتقد نفسه أمس قائلا إنه كان يجب عليه أن يتكلم مع الإدارة ويأخذ وقته مدة أطول قبل أن يقدم على قراره.

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سهام النقد ووجهت إلى كلينسمان من قبل جماهير النادي أيضا. فمثلا المشجع مارك شفيتسكي (24 عاما) عاشق لهيرتا برلين، لدرجة أنه أسس مدونة "Hertha Base"، ثم بعدها بعام "Hertha Base Podcast"، التي يتابعها آلاف المشجعين.

وأعرب شفيتسكي لموقع "واتسون" الألماني، عن اعتقاده بأن كلينسمان من خلال توليه تدريب هيرتا برلين كان يبحث عن فرصة لإدارة مشروع كروي كبير من جديد في أوروبا. وأضاف المشجع "أعتقد أنه كان يريد غسيل اسمه هنا، لكنه عندما لاحظ أن الأمر ربما سيكون صعبا .. استسلم"، وذلك بعد 76 يوما فقط من توليه المهمة.

وأصبحت فرصة كلينسمان الآن صعبة في تولي تدريب فريق جديد في الدوري الألماني "إنه أكبر الخاسرين" من وجهة نظر مسؤولي برلين، وقد جعل النادي "أضحوكة"، ولو لفترة قصيرة، رغم أن فيندهورست كان يصرح كثيرا بأن كلينمسان منح النادي بريقا حينما جاء إليه، حسبما نقل موقع "ان تي في" الألماني.

ص.ش/ع.ش

  • FIFA Fußball WM 2014 Deutschland USA

    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    الهدف الحاسم

    ذروة اللقاء، كانت الهدف الوحيد في المباراة. في الدقيقة 55، توج المنتخب الألماني مجهوداته بتسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه توماس مولر الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى حارس المنتخب الأمريكي تيم هاورد.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    الهدف الرابع لمولر في البطولة

    هدف مولر في مرمى المنتخب الأمريكي هو الهدف الرابع لمهاجم المنتخب الألماني في البطولة. وبذلك يلتحق مولر بنيمار مهاجم المنتخب البرازيلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة الهدافين في نهائيات كأس العالم 2014.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني

    ألمانيا: مانويل نوير- جيروم بواتنغ، ماتس هوملس، بير مرتيساكر، بينيديكت هوفيديس، فيليب لام، باستيان شفاينشتايغر، توني كروس، مسعود أوزيل، لوكاس بودولسكي وتوماس مولر. المدرب: يؤاخيم لوف

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    التشكيلة الرسمية للمنتخب الأمريكي

    الولايات المتحدة: تيم هاورد - فابيان جونسون، مات بيسلر، عمر غونزاليز، داماركوس بيسلي، كايل بيكرمان، جيرماين جونز، غراهام زوسي، مايكل برادلي، براد ديفيس، كلينت ديمبسي. المدرب: يورغن كلينسمان

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    بودولسكي وشفاينشتايغر منذ البداية

    انضم لوكاس بودولسكي (الصورة) مهاجم ألمانيا على نحو مفاجئ إلى تشكيلة المدرب يؤاخيم لوف الأساسية لمواجهة الولايات المتحدة، بينما عاد باستيان شفاينشتايغر لمركز الوسط المدافع بدلا من سامي خضيرة.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    غونزاليس بدل كاميرون

    استبعد مدرب المنتخب الأمريكي يورغن كلينسمان قلب الدفاع جيف كاميرون الذي تسبب في منح البرتغال هدف السبق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 واستبدله بعمر غونزاليس (الذي يظهر في الصورة في صراع على الكرة مع مولر)، بينما دخل براد ديفيز لاعب خط الوسط التشكيلة الأساسية بدلا من اليخاندرو بيدويا.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    لوف يبقي لام في خط الوسط

    أبقى مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف على القائد فيليب لام في وسط الملعب كلاعب ارتكاز رغم أنه واجه صعوبات في المباراة الماضية ضد غانا في هذا المركز. ويذكر أن لام شارك كظهير في آخر بطولتين لكأس العالم.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    قلق لوف من الهجمات الأمريكية

    بعد ضغط ألماني مع بداية المباراة على المرمى الأمريكي، بدأ لا عبوا المنتخب الأمريكي لملمة صفوفهم معتمدين على الهجمات المضادة التي كادت إحداها أن تعطي هدف السبق لرجال كلينسمان في الدقيقة 22، وهو ما أثار حفيظة مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    مباراة في أجواء ممطرة

    المباراة جرت تحت تهاطل أمطار غزيرة، لكنها لم تؤثر على المستوى الفني للمباراة التي عرفت إيقاعا سريعا من طرف المنتخبين. في الصورة حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير يقوم بعصر قفازاته لتجفيفها من الماء.

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    في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

    تأهل المنتخب الأمريكي رغم الخسارة

    بعد تسجيل المنتخب الألماني هدف السبق، حاول لاعبو المنتخب الأمريكي تعديل النتيجة، لكن الحظ من جهة وصلابة الدفاع الألماني من جهة أخرى حالا دون تسجيل المنتخب الأمريكي لهدف التعادل. ورغم خسارة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تأهلت إلى الدور الثاني رفقة المنتخب الألماني، بعدما خسر المنتخب الغاني مباراته أم نظيره البرتغالي (2/1).

    الكاتب: عـادل الشـروعات


مختارات

في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية

هزمت ألمانيا منافستها الولايات المتحدة بهدف يتيم، لكن كلاهما بلغ الدور الثاني من كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل 2014 في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة ريسيفي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة. (07.03.2017)  

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هل انتهى وجود كلينسمان كمدرب في ألمانيا إلى الأبد؟

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