هل انتهت مشاكل سخونة هواتف آي فون 15 برو؟

شكاوى عديدة صدرت بحق هاتف آي فون الجديد 15 برو (15 Iphone Pro) بسبب مشكلات ارتفاع درجة حرارته، مستخدمون كثر نشروا على وسائل التواصل شكاوى ضد هذا الإصدار الجديد، ما دفع شركة آبل للتدخل، خصوصا أن سخونة الجهاز تحدث غداة الاستخدام العادي للجهاز في تصفح الانترنت وليس في التصوير مثلا.

الشركة اعتبرت أن ارتفاع درجة الحرارة يعود إلى برمجية في الهاتف وليس بسبب عيب تقني في الجهاز. وكانت في البداية تتحدث عن أن المشكل يظهر فقط في بداية تشغيل إعدادات الهاتف أو خلال عملية الشحن قبل أن تعترف بوجود مشكل برمجي.

وأعلنت "آبل" الاثنين هذا الأسبوع نشر تحديث لنظام التشغيل لمنع "السخونة المفرطة" التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد، وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل".

وأُطلقت الشركة هذه الهواتف ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهرالماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وأكدت الشركة أنها اكتشفت خطأً في برنامج التشغيل "آي أو إس 17" لدى بعض المستخدمين "وسيُصَحَح في تحديث البرنامج".

وأشارت "آبل" ايضاً إلى عامل آخر هو "التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام". وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء "على تصحيحات يتم نشرها".

لكن مواقع متخصصة لم تستبعد حقيقة أن يعاني العديد من المستخدمين الذين ليس لديهم حتى هذه مثل هذه التطبيقات من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن "إنستغرام" و"أوبر" وبعض ألعاب الفيديو على غرار "أسفالت 9" (سباق سيارات) تساهم في تسخين الجهاز.

وأشار الموقع المتخصص 9to5mac في التكنولوجيا أن التحديث الأخير لم يؤثر على أداء الهاتف، في معظم الحالات التي تمت دراستها.

ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز "آي فون 15 برو ماكس" المصنوع من التيتانيوم، لكنّ "آبل" أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل.

وسيباع الطراز الأساسي "آي فون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار. أما الطراز الاحترافي، وهو "آي فون 15 برو ماكس" فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

إ.ع (أ ف ب، رويترز)