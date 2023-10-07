 هل انتهت مشاكل سخونة هواتف آي فون 15 برو؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.10.2023

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علوم وتكنولوجيا

هل انتهت مشاكل سخونة هواتف آي فون 15 برو؟

مشكلة كبيرة واجهت شركة آبل بعد تأكيد عدة مستخدمين أن الهاتف الجديد يسخن بشدة عند الاستخدام العادي، ما دفع الشركة العملاقة إلى التدخل ومحاولة تصحيح الوضع.

هاتف آي فون الجديد 15 برو (15 Iphone Pro)

هاتف آي فون الجديد 15 برو (15 Iphone Pro)

شكاوى عديدة صدرت بحق هاتف آي فون الجديد 15 برو (15 Iphone Pro) بسبب مشكلات ارتفاع درجة حرارته، مستخدمون كثر نشروا على وسائل التواصل شكاوى ضد هذا الإصدار الجديد، ما دفع شركة آبل للتدخل، خصوصا أن سخونة الجهاز تحدث غداة الاستخدام العادي للجهاز في تصفح الانترنت وليس في التصوير مثلا.

الشركة اعتبرت أن ارتفاع درجة الحرارة يعود إلى برمجية في الهاتف وليس بسبب عيب تقني في الجهاز. وكانت في البداية تتحدث عن أن المشكل يظهر فقط في بداية تشغيل إعدادات الهاتف أو خلال عملية الشحن قبل أن تعترف بوجود مشكل برمجي.

مختارات

لأول مرة تتنازل شركة آبل وتقبل رغبة الكثير من مستخدميها، فقامت بإجراء تحديث استثنائي لإصدار " iOS 16" بعد شكوى مستخدمي الآيفون من خاصية "العرض الدائم على الشاشة". كما أطلقت آبل تطبيق "فري فورم" وتطبيقات "ويدجت" جديدة.

ردا على مخاوف تتعلق بالخصوصية والاستغلال من قبل دول استبدادية، دافعت شركة أبل الأمريكية عن الأدوات المستخدمة لرصد محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، قائلة إنها لن تسمح للحكومات باستغلال هذه التكنولوجيا لأغراض أخرى.  

وأعلنت "آبل" الاثنين هذا الأسبوع نشر تحديث لنظام التشغيل لمنع "السخونة المفرطة" التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد، وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل".

وأُطلقت الشركة هذه الهواتف ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهرالماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وأكدت الشركة أنها اكتشفت خطأً في  برنامج التشغيل "آي أو إس 17" لدى بعض المستخدمين "وسيُصَحَح في تحديث البرنامج".

وأشارت "آبل" ايضاً إلى عامل آخر هو "التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام". وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء "على تصحيحات يتم نشرها".  

لكن مواقع متخصصة لم تستبعد حقيقة أن يعاني العديد من المستخدمين الذين ليس لديهم حتى هذه مثل هذه التطبيقات من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن "إنستغرام" و"أوبر" وبعض ألعاب الفيديو على غرار "أسفالت 9" (سباق سيارات) تساهم في تسخين الجهاز.

وأشار الموقع المتخصص 9to5mac في التكنولوجيا أن التحديث الأخير لم يؤثر على أداء الهاتف، في معظم الحالات التي تمت دراستها.

ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز "آي فون 15 برو ماكس" المصنوع من التيتانيوم، لكنّ "آبل" أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل. 

وسيباع الطراز الأساسي "آي فون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار. أما الطراز الاحترافي، وهو "آي فون 15 برو ماكس" فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

إ.ع (أ ف ب، رويترز)

  • Der ehemalige Motorola-Chefdesigner Rudy Krolopp hält zwei sehr große Mobiltelefone in den Händen.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    جيل "العصر الحجري للهواتف المحمولة"

    حصلت شركة موتورولا الأمريكية على الموافقة لإنتاج أول هاتف محمول في 21 سبتمبر من عام 1983. في الصورة يحمل كبير المصممين آنذاك رودي كرولوب جهاز "DynaTAC 8000X" في يده اليمنى، الجهاز يزن 800 غرام ويبلغ طوله 33 سنتيمترا وسعره حوالي 4000 دولار، وكان بإمكانه تخزين 30 رقما هاتفيا على الأقل.

  • Eine Frau hält einen Telefonhörer ans Ohr, der über ein Kabel mit einem Koffer verbunden ist, den ein Mann in beiden Händen hält.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    "المنطقة الميتة" مشكلة قائمة

    رغم هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير، كان لا بد في ذلك الحين من نقل الهواتف المحمولة في حقائب ضخمة، وكان الاتصال لا يتم مباشرة، بل عن طريق شركات الاتصال الهاتفي. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما ينقطع الاتصال عند الابتعاد عن المحطات اللاسلكية أو التواجد في مكان لا يوجد به شبكة، منطقة ميتة.

  • جهاز نوكيا Das Nokia Communicator 9000 (الصورة نوكيا/د ب أ)

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    أجهزة باهظة الثمن ورسوم عالية

    كان شراء الأجهزة المحمولة مكلفا جدا عما هو عليه اليوم، ولم تتولد الفكرة للجميع بأنه يمكن للمستقبل أن يكون متاحا في كل مكان وفي أي وقت. زيادة على أن رسوم الاستخدام كانت لا تزال مرتفعة للغاية ولم تكن هناك تعريفات ثابتة في السنوات الأولى وتم احتساب المكالمات عن كل دقيقة.

  • Eine SMS auf einem Handydisplay wird verfasst: Hallo! Hast du heute zeit?

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    رسائل قصيرة ورسوم كبيرة

    الرسائل القصيرة "SMS" كان يجب دفع رسوم عليها أيضا. وكانت الرسائل النصية تقتصر على 160 حرفا، مما يتطلب أن تكون مختصرة. وبسبب الرسوم، كان على الشخص التفكير جيدا قبل إرسال رسالة نصية أخرى. وهذا يعني أن المستقبلين كانوا أكثر حماية من المعلومات غير الضرورية مما هم عليه اليوم.

  • Drei alte Klapphandys liegen neben einem Telefon mit größerem Display.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    كلما كان الهاتف أصغر كلما كان أفضل

    في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركز المصنعون على جعل النماذج الجديدة سهلة الاستخدام وصغيرة. اعتمدت شركة موتورولا على الهواتف المحمولة التي شجعت أصحابها على القيام بإيماءات رائعة عند طيها وفتحها قبل الاستخدام وبعده. رغم ذلك كانت بعض الهواتف تحصل بالفعل على شاشات أكبر، لكن الثورة لم تأت بعد.

  • Das erste iPhone aus dem Jahr 2007 ist in einem Laden ausgestellt.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    شاشة تعمل باللمس

    في عام 2007، طرحت شركة Apple أول هاتف iPhone في السوق وطرحت تحديات كبيرة للمنافسين. فقد جمع الهاتف الجديد لـ Apple بين خدمات متنوعة، حيث يمكنك تشغيل مكتبة الموسيقى الخاصة بك وترك مشغل MP3 في المنزل. ومع ذلك، كان الابتكار الأكبر هو شاشة اللمس بشكل أساسي حيث لا يحتوي جهاز iPhone على لوحة مفاتيح، ولكنه يعمل بلمس الشاشة.

  • Zwei Hände tippen auf der Tastatur eines BlackBerry-Handys.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    شركات لم تواكب التقدم

    بالنسبة لشركة BlackBerry الكندية، كان جهاز iPhone بمثابة المسمار الأخير في نعشها. قبل ذلك كان لدى BlackBerry أول هاتف ذكي في السوق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان هذا الهاتف يتمتع بشعبية خاصة بين رجال الأعمال والسياسيين. لكن تمسك الشركة بلوحة المفاتيح الفعلية لفترة طويلة جدا جعلها تفشل في مواكبة التقدم التكنولوجي للهواتف الذكية.

  • Eine Hand greift nach einem von zwei ausgestellten Mobiltelefonen.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    الجميع يريد هواتف محمولة

    بعد مرور 40 عاما على إطلاقه في الأسواق، أصبح الهاتف المحمول أمرا لا غنى عنه. ووفقا للإحصائيات، يمتلك حوالي 4 ملايين و6 مائة مليون شخص هاتفا خلويا على الأقل. وفي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يزيد عدد الهواتف المحمولة المستخدمة عن عدد السكان. وتستخدم هذه الأجهزة ليس فقط للاتصالات، فحسب بل تستخدم الآن أيضا في الملاحة وكمصدر للمعلومات وللترفيه وخدمات أخرى لا تحصى.

  • ثل صامويل إل. جاكسون وجلين كلوز ينظران في شاشة موبايل في حفل توزيع جوائز الأوسكار (24/2/2019)

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    غزو الهاتف المحمول لكل الأجيال

    تعد خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok من التطبيقات الأكثر استخداما بين الشباب. الأجيال الأكبر سنا تستخدم أيضا الهاتف المحمول وتحب استعماله أيضا في التقاط صور سيلفي، مثل صامويل إل. جاكسون وجلين كلوز هنا في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

  • Eine Reihe von Frauen in schwarzen Kleidern läuft bei einer Fashion Show mit über die Schultern gehängten Mobiltelefonen über den Laufsteg.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    أكسسوارات الهاتف الذكي

    مع شاشات قطرية تبلغ 17 سم، يتم ببساطة الاستعانة بإكسسوارات للهواتف المحمولة. لم تعد حافظات الهاتف الذكي والحافظات والقلائد بجميع الأشكال والأسعار تستعمل للحفاظ على الهاتف، بل أصبحت إكسسوارات عصرية يمكن دمجها لتتناسب مع ملابسك. تورستن لاندنسبيرغ / ترجمة: ع.اع.


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