هل انتهت قصة توخل مع ليوناردو؟

منذ رحيل أليغري ماسيميليو من يوفينتوس الإيطالي، لم يتعاقد المدرب الإيطالي مع أي فريق آخر إلى غاية هذه اللحظة. لكن هناك من يراقب تحركاته عن كثب، ويتعلق الأمر بالمدير الرياضي في باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو، الذي يبدو أنه يريده على مقعد ناديه على وجه السرعة، وذلك رغم الانطلاقة الجيدة للألماني توماس توخل مع حامل لقب الدوري الفرنسي في منافسات دوري الأبطال، وفق موقع "10 سبورت" الفرنسي.

المشكل يكمن في أن ليوناردو لا يثق تماما في توخل، وهو ما بدى واضحا في عدد من تصريحاته، والنتيجة أن باب التكهنات فُتح على مصراعيه، ليطفو اسم أليغري بقوة، وبدرجة أقل، اسم "الداهية" جوزيه مورينيو في التقارير الإعلامية كأقوى المرشحين لتدريب سان جيرمان.

غير أن صحيفة "ذي سان" البريطانية وفي تقرير جديد، أوضحت أن المدرب الإيطالي يفضل انهاء هذا العام من دون العودة إلى عالم الساحرة المستديرة، وهذا ما يدفعه لعدم الاستجابة للغزل الباريسي.

توماس توخل ..علامات استفهام حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

لكن سوف يصعب على أليغري أخذ وقت أطول للحسم في هذا الأمر، في حال ازدادت العلاقة بين ليوناردو وتوماس توخل سوءا. في المقابل لن يمنح باريس سان جيرمان وقتا أطول لأليغري، خشية أن لا يصطدم جيرمان بمنافسة من الدوري الإنجليزي. فقد طرحت علامات استفهام مدوية حول مستقبل ماوريسيو بوتيشيتنيو مع فريق توتنهام الإنجليزي بعد السباعية المذلة أمام بايرن في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، أو حول مستقبل أولي غونار سوسلكاير مدرب مانشستر يونايتد الذي ساهم بعد سبعة أسابيع في أسوإ انطلاقة لـ "الشياطين الحمر" منذ 30 عاما.

و.ب