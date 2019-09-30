 هل انتهت قصة توخل مع ليوناردو؟ | عالم الرياضة | DW | 03.10.2019

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عالم الرياضة

هل انتهت قصة توخل مع ليوناردو؟

أداء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان مقنعا، ومع ذلك يبدو أن مدير الكرة لا يطمح في شيء آخر سوى بانهاء تعاقده مع توماس توخل وتعويضه بآخر. اسم ماسيميلو أليغري يتردد بقوة.

Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

منذ رحيل أليغري ماسيميليو من يوفينتوس الإيطالي، لم يتعاقد المدرب الإيطالي مع أي فريق آخر إلى غاية هذه اللحظة. لكن هناك من يراقب تحركاته عن كثب، ويتعلق الأمر بالمدير الرياضي في باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو، الذي يبدو أنه يريده على مقعد ناديه على وجه السرعة، وذلك رغم الانطلاقة الجيدة للألماني توماس توخل مع حامل لقب الدوري الفرنسي في منافسات دوري الأبطال، وفق موقع "10 سبورت" الفرنسي.

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المشكل يكمن في أن ليوناردو لا يثق تماما في توخل، وهو ما بدى واضحا في عدد من تصريحاته، والنتيجة أن باب التكهنات فُتح على مصراعيه، ليطفو اسم أليغري بقوة، وبدرجة أقل، اسم "الداهية" جوزيه مورينيو في التقارير الإعلامية كأقوى المرشحين لتدريب سان جيرمان. 

غير أن صحيفة "ذي سان" البريطانية وفي تقرير جديد، أوضحت أن المدرب الإيطالي يفضل انهاء هذا العام من دون العودة إلى عالم الساحرة المستديرة، وهذا ما يدفعه لعدم الاستجابة للغزل الباريسي.

Fußball Champions League - Thomas Tuchel (Reuters/J. Sibley)

توماس توخل ..علامات استفهام حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

لكن سوف يصعب على أليغري أخذ وقت أطول للحسم في هذا الأمر، في حال ازدادت العلاقة بين ليوناردو وتوماس توخل سوءا. في المقابل لن يمنح باريس سان جيرمان وقتا أطول لأليغري، خشية  أن لا يصطدم جيرمان بمنافسة من الدوري الإنجليزي. فقد طرحت علامات استفهام مدوية حول مستقبل ماوريسيو بوتيشيتنيو مع فريق توتنهام الإنجليزي بعد السباعية المذلة أمام بايرن في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، أو حول مستقبل أولي غونار سوسلكاير مدرب مانشستر يونايتد الذي ساهم بعد سبعة أسابيع في أسوإ انطلاقة لـ "الشياطين الحمر" منذ 30 عاما.

و.ب

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

من هم أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم؟ جواب هذا السؤال ليس سهلاً وسط تاريخ المنجزات الطويل، لكنّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الرياضية، وضعت قائمة بأسمائهم معتمدة على خبرتها الطويلة في متابعة أخبار الساحرة المستديرة. (01.11.2018)  

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