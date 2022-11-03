هل انتهت إيبولا في أوغندا؟

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شهدت أوغندا تفشياً لوباء إيبولا في سبتمبر الماضي. وكما هي الحال عند انتشار الأوبئة فرضت الحكومة قيودا على السفر وحظر التجوال الليلي. والآن أعلنت وزارة الصحة خروج آخر مريض مصاب بفيروس إيبولا من المستشفى
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة هي الأولى منذ سنين. وقالت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين في تصريح صحفي إنه تم تسجيل حالة وفاة في منطقة موبيندي وسط البلاد.
بعد موت الملكة إليزابيث الثانية توالت التعازي وفعاليات الحداد الى جانب ذكريات زياراتها إلى أفريقيا، لكن الوفاة ذكرت بـ"بفترة مأساوية في تاريخ إفريقيا" وأعادت إحياء الجدل حول ماضي بلادها الاستعماري في القارة السمراء.
قبل بضع سنوات سجلت حالات فيروس غرب النيل لأول مرة في بعض الدول الأوروبية كألمانيا. رغم أن الحيوانات هي الأكثر عرضة لخطره، إلا أنه يشمل البشر أيضًا. لكن كيف ينتقل بين الحيوانات وإلى البشر؟
كشفت واشنطن مؤخراً عن وثيقة توجيهية جديدة تتضمن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب. يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية جولة في القارة السمراء.
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