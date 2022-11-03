 هل انتهت إيبولا في أوغندا؟ | DW الأخبار | DW | 22.12.2022

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DW الأخبار

هل انتهت إيبولا في أوغندا؟

شهدت أوغندا تفشياً لوباء إيبولا في سبتمبر الماضي. وكما هي الحال عند انتشار الأوبئة فرضت الحكومة قيودا على السفر وحظر التجوال الليلي. والآن أعلنت وزارة الصحة خروج آخر مريض مصاب بفيروس إيبولا من المستشفى

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