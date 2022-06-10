 هل الهيدروجين وقود المستقبل؟ | عالم السرعة | DW | 25.06.2022

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عالم السرعة

هل الهيدروجين وقود المستقبل؟

الجميع يتحدث اليوم عن أهمية الهيدروجين بوصفه وقودًا رفيقًا بالبيئة، غير أن ميزة الرفق بالبيئة لا تنطبق على جميع أنواع الهيدروجين. في حلقة اليوم سنعرف فوائد وقود المستقبل ومضاره.

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