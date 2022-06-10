هل الهيدروجين وقود المستقبل؟

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الجميع يتحدث اليوم عن أهمية الهيدروجين بوصفه وقودًا رفيقًا بالبيئة، غير أن ميزة الرفق بالبيئة لا تنطبق على جميع أنواع الهيدروجين. في حلقة اليوم سنعرف فوائد وقود المستقبل ومضاره.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
تستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أواخر يونيو/ حزيران الجاري، فما الذي تعنيه القمة؟ وما هي أبرز المجالات التي تركز عليها. إليك أبرز المعلومات عن المجموعة عبر هذا الموضوع.
تضر التغيرات المناخية بجميع الكائنات الحية، إلا أن علماء رصدوا أن ظواهر الطقس المتطرفة تصيب بالمرأة أكثر من الرجل، ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهل من سبيل لتغيير هذا الواقع؟
ليس لتغير المناخ مظاهر سلبية دائماً، فبفضل تغير المناخ وبالتحديد ظاهرة الاحتباس الحراري ازدادت شدة الرياح قوةً، وهو ما أدى إلى زيادة إيجابية في وزن طيور القطرس، أكبر الطيور الطائرة على وجه الأرض، تعرف عليها.
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