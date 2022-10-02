 هل الهاتف الذكي في طريقه الى الزوال؟ | المستقبل الآن | DW | 09.10.2022

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المستقبل الآن

هل الهاتف الذكي في طريقه الى الزوال؟

في السنوات الماضية لم تطرأ تحديثات رائدة على الهواتف الذكية. حتى الهواتف المتوسطة باتت تتوفر على كاميرا رائعة، وشاشات عرض، ومدة عمل أطول للبطارية، وسَعَة تخزين كبيرة. هل هذا مؤشر على أنّ أيام الهاف الذكي معدودة؟

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Symbolfoto zum Thema Datensicherheit auf dem Smartphone. Haende tippen auf einem Smartphone. Berlin, 12.02.2018. Berlin Deutschland *** Symbol photo on the subject of data security on the Smartphone hands typing on a Smartphone Berlin 12 02 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

الحياة دون هواتف ذكية؟ 09.10.2022

Ein blinder Mann geht mit seinem weißen Taststock und einer Armbinde mit drei Punkten am Dienstag (23.05.2006) über eine Straße in Hannover. Das Anfang 2005 in Niedersachsen weitgehend abgeschaffte Landesblindengeld soll wieder eingeführt werden. Nach langem Streit verständigten sich darauf am Montag (22.05.2006) das Sozialministerium und der Landesblindenverband, wie die dpa erfuhr. Das Sozialministerium will das Ergebnis am Dienstag (23.05.2006) vorstellen. Foto: Patrick Lux dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

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المستقبل الآن - الحياة دون هواتف ذكية 09.10.2022

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