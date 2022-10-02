هل الهاتف الذكي في طريقه الى الزوال؟

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في السنوات الماضية لم تطرأ تحديثات رائدة على الهواتف الذكية. حتى الهواتف المتوسطة باتت تتوفر على كاميرا رائعة، وشاشات عرض، ومدة عمل أطول للبطارية، وسَعَة تخزين كبيرة. هل هذا مؤشر على أنّ أيام الهاف الذكي معدودة؟
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
من منا لم يجرب هذا الشعور، تجهد نفسك طوال اليوم، وتمني نفسك بليلة هادئة ونوم عميق، لكنك تبقى مستيقظا دون أن يغمض لك جفن ثم نبدأ بالتساؤل لماذا لا نستطيع النوم؟ الخبراء يجيبون ويحددون لنا أخطاء تمنعنا من النوم الهانئ.
يرتبط شهر رمضان لدى الكثيرين بالسهر ليلاً. لكن قد يقضي الكثيرون ليالي هذا الشهر بالتقلب على السرير دون نوم كافٍ أو أخذ قسط من الراحة. إليك أفضل النصائح والطقوس التي عليك اتباعها للتمتع بنوم عميق.
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