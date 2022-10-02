هل الهاتف الذكي في طريقه الى الزوال؟

إحذر.. هؤلاء اللصوص يسرقون النوم من الجفون!

من منا لم يجرب هذا الشعور، تجهد نفسك طوال اليوم، وتمني نفسك بليلة هادئة ونوم عميق، لكنك تبقى مستيقظا دون أن يغمض لك جفن ثم نبدأ بالتساؤل لماذا لا نستطيع النوم؟ الخبراء يجيبون ويحددون لنا أخطاء تمنعنا من النوم الهانئ.