هل الميلاتونين آمن للأطفال؟

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تعج وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح للآباء والأمهات حول كيفية جعل أطفالهم الصغار ينامون. إحدى الطرق الشائعة هي إعطاؤهم علكة تحتوي على هرمون النوم، الميلاتونين. لكن هل هذه الحلوى آمنة حقًا؟
في مراجعة منهجية لمجموعة من الدراسات السابقة، كشف باحثون مخاطر إضافية لاستخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الذكية. وأكدوا على أهمية إبقاء هذه الأجهزة بعيدة عن غرف نوم الأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.
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