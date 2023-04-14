 هل الميلاتونين آمن للأطفال؟ | صحتك بين يديك | DW | 14.04.2023

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صحتك بين يديك

هل الميلاتونين آمن للأطفال؟

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح للآباء والأمهات حول كيفية جعل أطفالهم الصغار ينامون. إحدى الطرق الشائعة هي إعطاؤهم علكة تحتوي على هرمون النوم، الميلاتونين. لكن هل هذه الحلوى آمنة حقًا؟

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