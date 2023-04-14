هل الميلاتونين آمن للأطفال؟

ما مخاطر الشاشات الإلكترونية على نوم الأطفال والمراهقين؟

في مراجعة منهجية لمجموعة من الدراسات السابقة، كشف باحثون مخاطر إضافية لاستخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الذكية. وأكدوا على أهمية إبقاء هذه الأجهزة بعيدة عن غرف نوم الأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.