هل المغربي أشرف حكيمي الأقرب لانتزاع عرش أفضل لاعب أفريقي؟

رغم إقامة حفل الفوز في المغرب وتكهنات بأن المغربي أشرف حكيمي هو الأقرب للفوز بالجائزة لكن يبقى للمرشحين الأربعة الآخرين حظوظ قوية جدا في انتزاع عرش أفضل لاعب في القارة الأفريقية لما حققوه من بصمة بارزة هذا العام 2024.

يشهد سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الجاري 2024 حدثا استثنائيا يفرض نفسه على حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المقام في مدينة مراكش المغربية مساء غد الإثنين 16 ديسمبر / كانون الأول 2024.

خمسة متنافسين لأول مرة

واستمر خمسة لاعبين في سباق المنافسة على الكرة الذهبية -الجائزة الأكبر في حفل جوائز "كاف"- وذلك لأول مرة بعدما تقاربت نتائج التصويت بين المرشحين المتبقين، مما جعل المنظمين يقررون الإبقاء على القائمة الكاملة التي تضم 5 أسماء، بعدما كان يتنافس سابقا ثلاثة لاعبين في الأمتار الأخيرة.

وتضم القائمة النهائية تمثيلا لأنحاء كبيرة من القارة شمالا وجنوبا وغربا، بتواجد المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيفواري سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنكليزي، والنيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، والغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند المنضم صيف العام الجاري 2024 من شتوتغارت. ويبقى الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز هو اللاعب الوحيد في القائمة النهائية الذي يلعب داخل حدود القارة السمراء.

ورغم إقامة الحفل في المغرب والتكهنات بأن أشرف حكيمي هو الأقرب للفوز بالجائزة التي ستسلم في بلاده لكن يبقى للمرشحين الأربعة الآخرين حظوظ قوية للغاية في انتزاع عرش أفضل لاعب في القارة لما حققوه من بصمة بارزة على مدار العام الجاري.

ويُعد حكيمي من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن بتأكيد مدربه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي حقق معه حكيمي الثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي بنهاية الموسم الماضي 2023 / 2024.

من خيبة أمل إلى إنجاز تاريخي

وعلى المستوى الدولي كانت انطلاقة حكيمي مع "أسود أطلس" مخيبة بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت أوائل العام 2024 في كوت ديفوار، حيث خسر المغاربة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. ولكن أشرف حكيمي عوض خيبة الأمل بإنجاز تاريخي بقيادة منتخب بلاده للفوز ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في باريس بعد فوز كاسح على منتخب مصر بنتيجة 6 / صفر ليصبح المغاربة أول منتخب عربي يحصد ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم. وفي حال تتويجه بالجائزة سيكون حكيمي خامس لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز بعد كل من أحمد فراس ومحمد التيمومي وبادو الزاكي، وأخيرا مصطفى حاجي الذي فاز بها عام 1998.

منافسون أقوياء

أما الإيفواري سيمون أدينغرا فكان أحد أبطال معجزة كوت ديفوار في كأس الأمم، حيث تأهل الأفيال في اللحظة الأخيرة لدور الـ16 كأفضل أربعة ثوالث رغم كابوس الخسارة الثقيلة من غينيا الاستوائية برباعية دون رد.

جدارية حملت صورة لأشرف حكيمي وأمه في مدينة القصر الكبير بالمغرب صورة من: DW

وكان للنيجيري أديمولا لوكمان دورا بارزا أيضا في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية لكأس الأمم بعدما سجل 3 أهداف للنسور في مشوارهم بالمونديال الأفريقي، ليدخل ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في البطولة.

وفي ألمانيا تألق الغيني سيرهو جيراسي بقميص شتوتغارت حيث سجل 30 هدفا في 30 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ماريو غوميز بعدما سجل جيراسي 28 هدفا في الدوري الألماني لكرة القدم.

وداخل حدود أفريقيا لمع رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز بقوة، حيث ساهم في حصول منتخب بلاده على برونزية كأس الأمم بعد تألقه اللافت في التصدي لركلات الجزاء حيث أنقذ 3 ركلات ترجيح في الفوز على كاب فيردي في دور الثمانية، وترشح لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم هذا العام 2024 في حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ع.م / م.س (د ب أ)