 هل الكتلة الحيوية البديل الأفضل دوما؟ | صنع في ألمانيا | DW | 08.02.2023

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صنع في ألمانيا

هل الكتلة الحيوية البديل الأفضل دوما؟

طاقة نظيقة من المواد الخام والنفايات: تبدو الكتلة الحيوية وكأنها مصدر مثالي بديل للطاقة. وهي تسهم في إنتاج خمسة في المئة من الطاقة التي نحتاجها. لكن هل الطاقة المستخرجة من المواد العضوية نظيفة حقا؟

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