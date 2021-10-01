 هل الفيروس المستوطن أكثر أمانًا؟ | DW الأخبار | DW | 17.02.2022

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هل الفيروس المستوطن أكثر أمانًا؟

"هل يمكن لوباء أن يصبح مرضًا مستوطنا في عالم تسوده العولمة. هل هذا ممكن؟" - "نعم، إذا كان هناك برنامج تطعيم على الصعيد العالمي".

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