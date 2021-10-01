هل الفيروس المستوطن أكثر أمانًا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
"هل يمكن لوباء أن يصبح مرضًا مستوطنا في عالم تسوده العولمة. هل هذا ممكن؟" - "نعم، إذا كان هناك برنامج تطعيم على الصعيد العالمي".
رأى مسؤولون صحيون أوروبيون في الحصول على جرعات تعزيزية مستمرة لمقاومة متحورات فيروس كورونا استراتيجية غير مستدامة، فيما طالب عالم فيروسات ألماني بإلغاء حجر المخالطين في حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير للغاية.
تدرس الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطة من ثلاث مراحل للتخفيف الشامل من تدابير الحماية من فيروس كورونا بحلول 20 مارس/ آذار. ومن المتوقع أن يتخذ السياسيون قرارات يوم الأربعاء.
قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.
أثارت المسافة الطويلة بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير إلى موسكو، جدلاً واسعاً. موسكو قالت إن السبب هو رفض ماكرون إجراء اختبار كورونا، فلماذا رفض ماكرون ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول