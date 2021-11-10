 هل العدالة المناخية وهم؟ | صنع في ألمانيا | DW | 27.10.2021

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صنع في ألمانيا

هل العدالة المناخية وهم؟

ما علاقة تغير المناخ بعدم المساواة الاجتماعية والعنصرية والعدالة بين الأجيال؟ هناك علاقة قوية كما يقول أجيت نيرانجان، لأن الدول الغنية المسببة لتلوث المناخ أقل تضررا من الضحايا في الدول الفقيرة.

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