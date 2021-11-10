هل العدالة المناخية وهم؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما علاقة تغير المناخ بعدم المساواة الاجتماعية والعنصرية والعدالة بين الأجيال؟ هناك علاقة قوية كما يقول أجيت نيرانجان، لأن الدول الغنية المسببة لتلوث المناخ أقل تضررا من الضحايا في الدول الفقيرة.
تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
تظاهر عشرات الآلاف في غلاسكو ومدن أخرى حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً. ويتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.
طالبت منظمة العفو الدولية بالدفاع عن سياسة مناخية قائمة على حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 26" في غلاسكو، مؤكدة أن تغير المناخ يزيد من عدم المساواة والتمييز ويضرب بشدة الدول منخفضة الدخل.
تتجه الأنظار لقمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ في غلاسكو (كوب 26)، التي تحمل برنامجا طموحا لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. قادة العالم يواجهون تحديا كبيرا: الفشل ممنوع في ظل تفشي الفيضانات وحرائق الغابات. فهل تنجح القمة؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول