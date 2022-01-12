 هل الطحالب كائنات خارقة تنقذ المناخ؟ | العولمة 3000 | DW | 15.01.2022

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العولمة 3000

هل الطحالب كائنات خارقة تنقذ المناخ؟

مواد غذائية وأسمدة وبلاستيك وأسمدة وحتى الغازات من البقر. الطحالب يمكنها جعل كل ذلك أكثر استدامة، كما أنها قادرة أيضا على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وتقليل غاز الميثان المنبعث من الأبقار. فهل هي بداية ثورة طحالب؟

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