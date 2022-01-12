هل الطحالب كائنات خارقة تنقذ المناخ؟

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مواد غذائية وأسمدة وبلاستيك وأسمدة وحتى الغازات من البقر. الطحالب يمكنها جعل كل ذلك أكثر استدامة، كما أنها قادرة أيضا على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وتقليل غاز الميثان المنبعث من الأبقار. فهل هي بداية ثورة طحالب؟
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
تتمتع الأعشاب البحرية بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وفي الوقت الحالي تبحث العديد من الدراسات في إمكانية أن تكون الطحالب بديلاً غذائياً في المستقبل.
حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
أعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا عن معارضتهم لاقتراح مثير للجدل تقدمت به المفوضية الأوروبية لتصنيف بعض الاستثمارات في الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. فعلى ماذا ترتكز الاعتراضات؟
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