هل الطحالب كائنات خارقة تنقذ المناخ؟

هل يمكن أن تصبح الطحالب المكون الأساسي في مطبخ المستقبل؟

تتمتع الأعشاب البحرية بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وفي الوقت الحالي تبحث العديد من الدراسات في إمكانية أن تكون الطحالب بديلاً غذائياً في المستقبل.