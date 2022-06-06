 هل السيارات الكهربائية أفضل للبيئة؟ الأرقام تجيب | التغيرات المناخية | DW | 06.06.2022

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بيئة ومناخ

هل السيارات الكهربائية أفضل للبيئة؟ الأرقام تجيب

تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟

سيارة من نوع تسلا يقوم قائدها بشحن بطاريتها بإحدى محطات الطاقة

يدور جدل حول دور السيارات الكهربية في تلوث البيئة وأنها لا تختلف كثيراً عن السيارات العادية.. فما حقيقة ذلك؟

في الوقت الذي يتسابق فيه معظم اللاعبين في صناعة السيارات لطرح السيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة بالأسواق في أقرب وقت ممكن، فإن شريحة كبيرة من المستهلكين تشكك في "ثورة السيارات الكهربائية" القادمة.

مختارات

أدى ذلك إلى ظهور قائمة طويلة من الأساطير وأنصاف الحقائق حول السيارات التي تعمل بالبطاريات. ولعل من أكثر تلك الأساطير انتشاراً اعتقادٌ سائدٌ بين الكثيرين أن المركبات الكهربائية هي في الواقع أسوأ بالنسبة للبيئة من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

ظاهرياً، يبدو الأمر غير معقول.. فكيف يمكن أن تؤثر سيارة تعمل بالبطارية ومن دون انبعاثات تمامًا، بشكل سلبي على البيئة أكثر من تلك التي تضخ باستمرار ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى في البيئة. لكن الحقيقة بالطبع أعمق من ذلك بكثير.

مصدر الطاقة للسيارات الكهربية

على الرغم من أن هذه  السيارة الكهربائية  قد تعمل بشكل نظيف، إلا أن الكهرباء التي تشغلها يجب أن تأتي من مكان ما.

يقول النقاد إن هذا هو أصل المشكلة. إذ لا تزال العديد من مناطق العالم تحصل على الغالبية العظمى من الكهرباء من مصادر مثل الفحم أو الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. ويضيف هؤلاء النقاد أنه عند إجراء الحسابات سنرى أن المركبات الكهربائية ليست أفضل بفارق كبيرة من سيارة بمحرك احتراق داخلي.

تستند السطور التالية إلى أرقام وإحصاءات أجريت في الولايات المتحدة اعتماداً على كم كبير من  البيانات جمعتها وكالة حماية البيئة  لتحديد التأثير البيئي لصناعة النقل، بحسب ما نشر موقع "سي نت" التقني المتخصص.

من المعروف علمياً أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعد  المساهم الأكثر أهمية في تغير المناخ، كما ترجع أهمية تلك الانبعاثات إلى أنها الطريقة الأكثر مباشرة لمقارنة التأثير البيئي للسيارة الكهربائية مع السيارات التقليدية.

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سيارة بولو الرفيقة بالبيئة

مقارنة .. بالأرقام

أجريت المقارنة بين سيارتي تسلا 3 الكهربية وسيارة  BMW M340i xDrive ، وكلاهما لديه القوة نفسها تقريبًا (382 حصانًا على وجه الدقة) ولديهما نظام دفع رباعي.

وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية فإن منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة تحصل على 14 بالمائة فقط من طاقتها من مصادر متجددة. وفي ولايات تلك المنطقة يكون الشتاء قارصاً وبالتالي يجب أن تحتوي السيارات على أنظمة تدفئة قوية.

بالمقارنة نجد أنه في ولاية ويسكونسن، ستولد سيارة تسلا من طراز 3 نحو 210 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل قيادة. يتضمن ذلك جميع الانبعاثات ليس فقط من توليد الطاقة التي تحرك السيارة ولكن أيضًا النفقات العامة والخسائر التي ينطوي عليها نقل تلك الطاقة عبر شبكة الكهرباء.

وماذا عن السيارة بي ام دبليو؟ عندما تقود سيارة تعمل بالغاز لا يؤثر ذلك كثيرًا على  حجم الانبعاثات الصادرة عنها. تقول الشركة إن طراز M340i xDrive ينبعث منه 168 غرامًا من الكربون لكل كيلومتر، أي نحو 269 غرامًا من الكربون لكل ميل.

وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن مقابل كل أربعة غالونات من الوقود تحرق في الولايات المتحدة، يتم حرق غالون إضافي أثناء نقل هذا البنزين إلى المضخة. لذا، ولتكون الأرقام دقيقة، فإننا نحتاج حقًا إلى زيادة معدل إنتاج الكربون في سيارة BMW بنسبة 25 بالمائة أخرى. ما يعني أن الرقم الإجمالي سيصل إلى 336 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل، بنسبة تصل إلى 50 بالمائة أكبر من تسلا.

السيارة الكهربية.. الأفضل للبيئة

لكن إنتاج البطاريات لسيارات تسلا أمر يحتاج أيضاً للتدقيق - خاصة ما يتعلق بتأثير استخراج المواد الخام - على الرغم من عدم إتاحة الشركة لأي أرقام عن ذلك.

الصورة الأكثر شمولاً تأتي من دراسة أنتجتها شركة سيركيولار اينرجي ستوريج Circular Energy Storage، وهي نفسها تستند إلى بيانات من  معمل أبحاث أرغوني الوطني Argonne National Lab ، الذي ينشر أرقامًا وبيانات شاملة عن التأثير البيئي لجميع أنواع السيارات.

تقدر تلك البيانات أن 7300 كغم من ثاني أكسيد الكربون يتم توليدها من أجل إنشاء بطارية تسلا لحزمة طاقة تقدر بنحو 100 كيلو وات/ ساعة. نظرًا لأن الطراز 3 يحتوي على حزمة بطارية تبلغ 75 كيلو وات في الساعة تقريبًا، فمن الممكن تقليل هذا الرقم إلى 5500 كغم من ثاني أكسيد الكربون. هذا يعني أن تسلا لديها عائق كبير عليها التغلب عليه.

وحتى عند استخدام الكهرباء - التي تأتي إلى حد كبير من الفحم والوقود الأحفوري- لشحن السيارات، فإن المركبات الكهربائية لها تأثير أقل بكثير على البيئة من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين. وبالتالي واستنادًا إلى الأرقام السابقة فإن السيارة الكهربية ستكون أنظف من السيارة العادية واكثر أماناً للبيئة.

عماد حسن

  • محطة لتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية في شرقي ألمانيا

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    ازدهار الطاقة الشمسية

    يزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 3 بالمائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 بالمائة. ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 بالمائة حتى عام 2030.

  • محطة للطاقة الشمسية في منطقة لويانع الصينية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    تقدم كبير وسريع في الصين

    تعتبر الصين رائدة في مجال الطاقة الشمسية، فحتى نهاية عام 2019 وصل انتاجها للكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 192 غيغا واط، وهذا يعادل انتاج 380 محطة توليد حرارية تعتمد على الفحم. في حين وصل انتاج ألمانيا إلى 50 غيغا واط. أما الولايات المتحدة فوصل انتاجها حتى نهاية 2018 إلى 62 غيغا واط واليابان إلى 56 غيغا واط.

  • محطة للطاقة الشمسية في الهند

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطاقة الشمسية رخيضة

    وصل إنتاج الهند للكهرياء من الطاقة الشمسية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 32 غيغا واط، وتخطط الحكومة الهندية لزيادة الانتاج إلى 144 غيغا واط حتى عام 2022. والكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية عادة ما تكون أقل تكلفة وأرخص سعرا حول العالم.

  • لوح شمسي على سطح أحد البيوت في بنغلاديش

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    حل مناسب للدول الفقيرة

    حوالي ملياري شخص حول العالم محرومون من الكهرباء، ويستعملون مصابيح الكيروسين للإنارة. لكن الكيروسين غالي الثمن وهبابه يضر بالمجاري التنفسية. وتعتبر الألواح الشمسية الصغيرة المزودة ببطارية لتخزين الطاقة ومصابيح LED أقل كلفة وحلا مناسبا، ففي بنغلاديش يتم إنارة أكثر من 4 ملايين منزل بهذه الطريقة.

  • تثبيت ألواح شمسية على سطح أحد البيوت في مدينة كولونيا الألمانية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الاستفادة من أسطح المنازل

    يزداد عدد البيوت والشركات التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها. وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة. لذا تعتبر الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.

  • طائرة سولاء إمبولس وهي تحلق فوق جسر سان فرانسيسكو الشهير غولدن غايت بريدج.

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطيران حول العالم بالطاقة الشمسية

    طائرة "سولار إمبولس" التي تعمل بالطاقة الشمسية حلقت حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية فقط. وهي طائرة خفيفة الوزن جدا. تعتمد على الخلايا الشمسية والبطاريات لتزويد محركاتها بالطاقة اللازمة. وأراد مصنّعوا هذه الطائرة لفت نظر العالم إلى إمكانيات وقدرات التقنية الحديثة، والترويج للتحول إلى الطاقة الشمسية بدل الأحفورية.

  • غروب الشمس

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    إمكانية كبيرة لحماية البيئة

    الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي حاجة العالم للكهرباء 2850 مرة في حين أن الرياح تغطيها 200 مرة، وطاقة الأمواج مرتين والمياه فيمكن أن تغطي حاجة العالم مرة واحدة. وبهذا تعتبر الطاقة الشمسية هي المصدر الأكبر والأقوى الذي يمكن أن يغطي حاجة العالم للطاقة والتغلب على أزمة المناخ. لذلك فإن انتشارها وازدهارها حول العالم مهم جدا ولكن يجب أن يكون بسرعة أكبر. إعداد: غيرو رويتر/ عارف جابو