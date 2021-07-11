 هل السياحة للفضاء ضارة بالمناخ؟ | المستقبل الآن | DW | 13.02.2022

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المستقبل الآن

هل السياحة للفضاء ضارة بالمناخ؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من سيمون بيتر موليما من أوغندا، وفيه يسأل: إلى أي مدى السياحة إلى الفضاء الخارجي ضارة بالمناخ؟

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