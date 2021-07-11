هل السياحة للفضاء ضارة بالمناخ؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من سيمون بيتر موليما من أوغندا، وفيه يسأل: إلى أي مدى السياحة إلى الفضاء الخارجي ضارة بالمناخ؟
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
انتقدت هيومن رايتس ووتش استضافة مصر قمة المناخ المقبلة، معتبرة أن القاهرة قد تستخدمها "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان". وطالبت المنظمة الدول المشاركة في القمة بالضغط على القاهرة للإفراج عن آلاف السجناء.
اشترى المئات تذاكر لهم وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء الركاب، وهم مبتدئون بالكامل، يحضرون للمشاركة في إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة التي يُحضر لها.
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