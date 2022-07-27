 هل الركود مخيف؟ | صنع في ألمانيا | DW | 27.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

هل الركود مخيف؟

يحذر الخبراء الاقتصاديون من ركود اقتصادي. فشبح الإفلاس يهدد الشركات، وما يرتبط به من خطر فقدان الوظائف. لكن الركود يمكن أن يكون أيضًا عاصفة تطهير تتيح إمكانية إخراج الشركات التي لا تستطيع المنافسة، ويأتي الازدهار.

مشاهدة الفيديو 02:14

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - حرب وكورونا وأزمات وبصيص من الأمل 27.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

رادار للتنبؤ بالأمطار 20.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

انترنت من الفضاء 20.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

أفتار وتأمين فرص العمل 20.07.2022

المزيد صنع في ألمانيا

Teruel Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

عودة الحياة إلى الطائرات 27.07.2022

China Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

هل الانسحاب من الصين ممكن؟ 27.07.2022

Stahl Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

إمدادات الغاز وتوربينات الرياح 27.07.2022

Getreide Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

فوضى في تصدير القمح 27.07.2022

اقرأ أيضا

JEDDAH - SAUDI ARABIA - JULY 23 : Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman al-Saud (L) shake hands as they pose for a photo before their meeting in Jeddah, Saudi Arabia on July 23, 2017. Kayhan Ozer / Anadolu Agency

أردوغان يغازل السعودية ـ أولوية المصالح على الإيديولوجيا 20.01.2022

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟

10.08.2020+++ Lightning strikes are seen above the skyline of Shanghai's financial district of Pudong, China August 10, 2020. REUTER/Aly Song

تحليل: انتعاش الصين منقذ لألمانيا.. ماذا عن أمريكا والعرب؟ 26.10.2020

فيما ينهمك العالم بمواجهة الموجة الثانية من كورونا الجديدة، تحتوي الصين الفيروس وتنعش اقتصادها. كيف تستفيد ألمانيا من هذا الانتعاش لإنقاذ اقتصادها، وما هي تبعاته على الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى أسواق العالم العربي؟