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هل الركود مخيف؟

يحذر الخبراء الاقتصاديون من ركود اقتصادي. فشبح الإفلاس يهدد الشركات، وما يرتبط به من خطر فقدان الوظائف. لكن الركود يمكن أن يكون أيضًا عاصفة تطهير تتيح إمكانية إخراج الشركات التي لا تستطيع المنافسة، ويأتي الازدهار.