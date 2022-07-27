هل الركود مخيف؟

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يحذر الخبراء الاقتصاديون من ركود اقتصادي. فشبح الإفلاس يهدد الشركات، وما يرتبط به من خطر فقدان الوظائف. لكن الركود يمكن أن يكون أيضًا عاصفة تطهير تتيح إمكانية إخراج الشركات التي لا تستطيع المنافسة، ويأتي الازدهار.
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟
فيما ينهمك العالم بمواجهة الموجة الثانية من كورونا الجديدة، تحتوي الصين الفيروس وتنعش اقتصادها. كيف تستفيد ألمانيا من هذا الانتعاش لإنقاذ اقتصادها، وما هي تبعاته على الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى أسواق العالم العربي؟
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