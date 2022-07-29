هل الدول العربية مهيأة لمواجهة غضب الطبيعة؟

حرائق الغابات في اليونان مستمرة وسط موجة حر قياسية

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.