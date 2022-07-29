 هل الدول العربية مهيأة لمواجهة غضب الطبيعة؟ | مسائية DW | DW | 26.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

هل الدول العربية مهيأة لمواجهة غضب الطبيعة؟

التغير المناخي يضع بصمتَه القاسية على مناطق العالم المختلفة : ما بين حرائق ِالغابات في حوض المتوسط والتقلبات الجوية والأعاصير والفيضانات في شمال أوروبا . فما مدى قدرة البشر على الصمود في وجه غضب الطبيعة ؟

المزيد من المركز الإعلامي

ولاية آلاسكا الامريكية تعاني من تفاقم مشكلة حرائق الغابات. توقعات بان تغير المناخي سيزيد الأزمة حدة.

حرائق غابات آلاسكا قد تزداد سوءا بفعل التغير المناخي 29.07.2022

تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم 18.07.2022

الكوكب يحترق.. والسبب التغير المناخي!

الكوكب يحترق.. والسبب التغير المناخي! 11.08.2021

التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات 10.06.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

سياسية؟ فائدة أن سياسية لعبة العقبة، عبر العراقي النفط تصدير مشروع

سياسية؟ فائدة أن سياسية لعبة العقبة، عبر العراقي النفط تصدير مشروع 26.07.2023

ومحاذير؟ مخاوف أي ،صافر النفطية الناقلة تفريغ مهمة

ومحاذير؟ مخاوف أي ،"صافر" النفطية الناقلة تفريغ مهمة 26.07.2023

قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟

قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟ 25.07.2023

الكنيست الإسرائيلي يقر التعديلات القضائية... ماذا بعد؟

الكنيست الإسرائيلي يقر "التعديلات القضائية"... ماذا بعد؟ 25.07.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : الانتخابات في إسبانيا..ما انعكاساتها على المغرب و الجزائر؟

مسائيةDW : الانتخابات في إسبانيا..ما انعكاساتها على المغرب و الجزائر؟ 21.07.2023

مسائية DW: الصراع في السودان... هل الحل في تدخل أممي؟

مسائية DW: الصراع في السودان... هل الحل في تدخل أممي؟ 21.07.2023

العراق والسويد وأزمة حرق القرآن...هل خرجت عن السيطرة؟

العراق والسويد وأزمة حرق القرآن...هل خرجت عن السيطرة؟ 20.07.2023

هل من فرصة أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟

هل من فرصة أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟ 20.07.2023

اقرأ أيضا

Volkach, Arivasee, 12.07.2022, Hitzewelle 2022 Bild: Temperaturen bis zu 40 grad sollen erreicht werden

حر شديد في تونس والجزائر وسط انقطاع للكهرباء وحرائق غابات 24.07.2023

تشهد تونس والجزائر موجة حر شديدة وغير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 50 مئوية. في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر تماشيا مع المستويات الموسمية المعتادة.

24.07.2023+++ A man tries to extinguish a fire, near the seaside resort of Lindos, on the Aegean Sea island of Rhodes, southeastern Greece, on Monday, July 24, 2023. A weeklong wildfire on the Greek resort island of Rhodes tore past defenses Monday, forcing more evacuations, as three major fires raged elsewhere in the country fueled by strong winds and successive heat waves that left scrubland and forests tinder-dry. (AP Photo/Petros Giannakouris)

اليونان والجزائر وتونس.. سباق مع الرياح للسيطرة على الحرائق 25.07.2023

أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.

20.07.2023 July 20, 2023, Mandra, Greece: Firefighters trie to put out a wildfire in the area of Mandra western Attica in Greece. Mandra Greece - ZUMAv62_ 20230720_zaf_v62_004 Copyright: xAristidisxVafeiadakisx

حرائق الغابات في اليونان مستمرة وسط موجة حر قياسية 22.07.2023

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.

July 22, 2023, Lindos, Lindos, Greece: Smoke from Wildfire's looms over the holiday island of Rhodes as Wildfire's reignite due to strong winds views from Viglika Beach, Near Lindos, Greece, 22nd July 2023. (Credit Image: Â© Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire

"حرب الحرائق" ـ نصائح وتحذيرات للراغبين بالسفر إلى منطقة المتوسط 25.07.2023

أعادت شركات تنظيم سياحية آلاف السياح من اليونان، بعدما اجتاحت حرائق كبيرة من الجبال نحو البلدات الساحلية بجنوب غرب اليونان. فيما يحذر عالم بريطاني من المزيد من الحرائق الخطيرة مستقبلا.