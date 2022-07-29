هل الدول العربية مهيأة لمواجهة غضب الطبيعة؟

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التغير المناخي يضع بصمتَه القاسية على مناطق العالم المختلفة : ما بين حرائق ِالغابات في حوض المتوسط والتقلبات الجوية والأعاصير والفيضانات في شمال أوروبا . فما مدى قدرة البشر على الصمود في وجه غضب الطبيعة ؟
تشهد تونس والجزائر موجة حر شديدة وغير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 50 مئوية. في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر تماشيا مع المستويات الموسمية المعتادة.
أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.
أعادت شركات تنظيم سياحية آلاف السياح من اليونان، بعدما اجتاحت حرائق كبيرة من الجبال نحو البلدات الساحلية بجنوب غرب اليونان. فيما يحذر عالم بريطاني من المزيد من الحرائق الخطيرة مستقبلا.
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