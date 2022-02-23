هل الدفع بالبيتكوين عملي؟

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ماذا عن استخدام البيتكوين عمليا كوسيلة للدفع؟ فمن المعروف أن سعر صرف هذه العملة متقلب جدا. فكم عدد المتاجر التي تقبل البيتكوين في برلين؟ هذا التقرير يطلعنا على هذا الأمر.
يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟
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