هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟

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يمثل الحمام للكثيرين مصدر إزعاج في المدن لا أكثر، لكنهم يجهلون ما يتمتع به هذا الطائر من قدرات تفكيرية خاصة تجعله قادرا على التمييز حتى بين الأساليب الفنية لبيكاسو أو مونيه.
إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.
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