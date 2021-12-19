 هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟ | المستقبل الآن | DW | 26.12.2021

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المستقبل الآن

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟

يمثل الحمام للكثيرين مصدر إزعاج في المدن لا أكثر، لكنهم يجهلون ما يتمتع به هذا الطائر من قدرات تفكيرية خاصة تجعله قادرا على التمييز حتى بين الأساليب الفنية لبيكاسو أو مونيه.

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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25.10.2020, Hannover, Niedersachsen, GER - Helikopterkamera, eine sogenannte Drohne. Aufklaerung, Aufklaerungsdrohne, aussen, Aussenaufnahme, ausspionieren, bewachen, Bewachung, Beweise, Beweisfilm, deutsch, Deutschland, Drohne, Elektronik, Europa, europaeisch, ferngesteuert, filmen, fliegen, fliegend, fliegt, Flug, Fluggeraet, Flugobjekt, Freisteller, Gewaltpraevention, Hannover, Helikopter, Helikopterkamera, Himmel, Hubschrauber, Kamera, Kameraueberwachung, Kontrolle, kontrollieren, Kriminalitaet, Luft, Luftbild, Luftfotografie, Macht, Mitschnitt, Niedersachsen, niemand, Observation, observieren, Praevention, Remote control, Rotoren, schuetzen, Schutz, sicher, Sicherheit, Sicherheitsmassnahme, Sicherheitsvorkehrung, sichern, Spaeher, Spi

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Text: Two black holes are entwined in a gravitational tango in this artist's conception. Supermassive black holes at the hearts of galaxies are thought to form through the merging of smaller, yet still massive black holes, such as the ones depicted here. Credits: NASA https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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