المستقبل الآن

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟

يمثل الحمام للكثيرين مصدر إزعاج في المدن لا أكثر، لكنهم يجهلون ما يتمتع به هذا الطائر من قدرات تفكيرية خاصة تجعله قادرا على التمييز حتى بين الأساليب الفنية لبيكاسو أو مونيه.