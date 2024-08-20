هل الحصول على احتياجات الجسم من مصادر نباتية يطيل العمر حقا؟

بعد متابعة الحالة الصحية لأكثر من 400 ألف شخص، توصل فريق بحثي مشترك من عدة دول إلى أن الاعتماد على المصادر النباتية بدلًا من المصادر الحيوانية للحصول على احتياجات الجسم من الدهون يساهم في تراجع احتمالات الوفاة المبكرة.

كشفت دراسة علمية أن الحصول على احتياجات الجسم من مصادر نباتية، مثل الخضروات والحبوب والبقول والمكسرات، يساعد في تحسين الصحة ويقلل احتمالات الوفاة المبكرة لاسيما بسبب أمراض القلب.

وقام فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة والصين وفنلندا والسويد، عبر الدراسة المنشورة على موقع غاما المتخصص في نشر الأبحاث العلمية، بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 400 ألف شخص تبلغ أعمارهم حوالي 61 عاما.

ووجد فريق البحث أن الاشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية للحصول على احتياجات أجسامهم من الدهون بدلا من المصادر الحيوانية تتراجع احتمالات وفاتهم مبكرا بشكل ملموس على مدار فترة تبلغ 24 عاما. وتركزت فوائد الدهون من المصادر النباتية على القلب والأوعية الدموية بشكل خاص.

وعلى العكس، تبين أن الإكثار من تناول الدهون من المصادر الحيوانية ينطوي على مضار صحية ويزيد من احتمالات الوفاة بسبب مشكلات الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الخضروات والبقول والحبوب والمكسرات غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، في حين أن الدهون الحيوانية التي تتوافر من البيض ومنتجات الالبان تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة الضارة بالصحة، وفقًا لموقع هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية.

كما أكد الفريق البحثي أن إنقاص كمية الدهون الحيوانية التي يحصل عليها الشخص بنسبة 5 بالمئة فقط واستبدالها بدهون من مصادر نباتية "يمكن أن تنقذ حياته".

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وتساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات في خفض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تتسبب في الوفاة، كأمراض الأوعية الدموية والسرطان. ولكن على الرغم من هذا، يقدر عدد الأشخاص التي تتناول القدر الكافي من المواد الغذائية السليمة "بشخص واحد فقط من بين كل عشرة أشخاص"، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة ومنع الأمراض CDC.

وكانت دراسة أمريكية سابقة قد توصلت لوجود ارتباط بين تناول الخضروات لثلاث مرات وتناول الفاكهة لمرتين يوميا و"الحياة لفترات أطول"، وفقًا لموقع ساينس ديلي العلمي. ويتمتع متناولو هذا الكم من الخضروات والفاكهة بمعدل أقل من خطر الوفاة لأي سبب صحي بنسبة 13 بالمئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 بالمئة، والسرطان بنسبة 10 بالمئة، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 35 بالمئة.

د.ب.