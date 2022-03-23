 هل الانسحاب من الصين ممكن؟ | صنع في ألمانيا | DW | 27.07.2022

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صنع في ألمانيا

هل الانسحاب من الصين ممكن؟

دفع الضغط السياسي وسياسة كورونا الصارمة العديد من الشركات في الصين إلى إعادة التفكير. هل الاستثمار في الصين لا يزال مجديا كما كان من قبل؟ حوار مع خبير في الشؤون الصينية.

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