هل الانسحاب من الصين ممكن؟

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دفع الضغط السياسي وسياسة كورونا الصارمة العديد من الشركات في الصين إلى إعادة التفكير. هل الاستثمار في الصين لا يزال مجديا كما كان من قبل؟ حوار مع خبير في الشؤون الصينية.
بينما ينشغل الأوروبيون بوضع الكثير من اللوائح والشروط من أجل بناء مشاريع في أفريقيا، كما يرى خبراء، تتقدم الصين في القارة السمراء وتنفذ مشاريعها بسرعة وتوسع نفوذها. فما مشكلة الاستثمار الأوروبي في أفريقيا برأي الأفارقة؟
لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
طالب رئيس المؤتمر العالمي للإيغور الشركات الألمانية بوقف أعمالها التجارية بالصين، ذاكرا "ما يحدث بشينجيانغ ليس انتهاكات عادية لحقوق الإنسان". والمستشار شولتس يدعو المجتمع الدولي لعدم القبول بانتهاك حقوق الإنسان بالصين.
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