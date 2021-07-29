هل الاكتئاب مرض حقيقي؟

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الاختلافات والأساطير كثيرة حول الإصابة بالاكتئاب، فهل هناك أشخاص معينون يصابون بهذه الحالة المرضية؟ وهل الأدوية المضادة للاكتئاب ضارة؟ الخبراء يجيبون عن هذه الأسئلة في حلقة اليوم.
قد يشعر البعض بالضيق وانقباض النفس في فصل الشتاء، وهو ما يسميه خبراء النفس بـ"الاكتئاب الموسمي"، وهذه المرحلة تعد البوادر الأولى لمشكلة الاكتئاب الشتوي. فما سبب الإصابة بهذا بالمرض وما هي أفضل وسيلة للتخلص منه؟
دراسات حديثة تؤكد ازدياد الاكتئاب بين الشباب والنساء والأطفال نتيجة إجراءات إغلاق كورونا حول العالم، وتصاعد المخاوف من إيذاء النفس.
يُحتجز عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء في منشأة منعزلة ومغلقة بالقرب من بلدة فيدرزين البولندية القريبة من الحدود مع ألمانيا. الجميع يعلن رغبته في الوصول إلى ألمانيا ورفض البقاء في بولندا.
إذا كنت ممن يعانون من اكتئاب الخريف، فقد يكون استبدال القهوة الصباحية بمشروب طبيعي طازج حلاً للمشكلة. لكن ما هو المشروب الذي ينصح بشربه لتعديل المزاج والتخلص من كآبة الخريف؟
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