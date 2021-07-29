 هل الاكتئاب مرض حقيقي؟ | صحتك بين يديك | DW | 09.12.2021

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صحتك بين يديك

هل الاكتئاب مرض حقيقي؟

الاختلافات والأساطير كثيرة حول الإصابة بالاكتئاب، فهل هناك أشخاص معينون يصابون بهذه الحالة المرضية؟ وهل الأدوية المضادة للاكتئاب ضارة؟ الخبراء يجيبون عن هذه الأسئلة في حلقة اليوم.

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