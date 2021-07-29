هل الاكتئاب مرض حقيقي؟

"لا نريد أن يكون هناك غوانتانامو آخر في بولندا"

يُحتجز عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء في منشأة منعزلة ومغلقة بالقرب من بلدة فيدرزين البولندية القريبة من الحدود مع ألمانيا. الجميع يعلن رغبته في الوصول إلى ألمانيا ورفض البقاء في بولندا.