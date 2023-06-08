هل الأمعاء بمثابة دماغ ثان لنا؟

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النظر عن كثب للأمعاء يكشف الكثير من المفاجآت، فلديها نظامها العصبي الخاص، وهي تحفل بالكائنات الحية الدقيقة أكثر من أي عضو آخر، وتعكس أسلوب حياتنا وعواطفنا.
يبدو أن التوتر والجدل المستمر بين الأحبة لا يؤثر فقط على سير العلاقة وقوتها مع مرور الوقت، بل إن الأمر يمتد إلى تداعيات قد لا تخطر على البال، ولاسيما على صحة الأمعاء. فكيف ذلك؟
سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟
يتمتع النعناع الفلفلي إلى جانب مذاقه المميز بخصائص صحية متعددة من أبرزها أنه يساعد على الاسترخاء. وقد يكون هذا هو السبب وراء وجود هذه العشبة في العديد من المنتجات المختلفة.
في الآونة الأخيرة، اضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية على كتلة ضخمة من شعر معدة فتاة صغيرة، عانت من "متلازمة رابونزل". تتشكل في الجهاز الهضمي كرات شعر مهددة للحياة، فما هي متلازمة رابونزل؟ وما هي علامات التحذير؟
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