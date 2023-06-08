هل الأمعاء بمثابة دماغ ثان لنا؟

للعشاق.. هذا ما يحدث للجسم بعد توتر العلاقة

يبدو أن التوتر والجدل المستمر بين الأحبة لا يؤثر فقط على سير العلاقة وقوتها مع مرور الوقت، بل إن الأمر يمتد إلى تداعيات قد لا تخطر على البال، ولاسيما على صحة الأمعاء. فكيف ذلك؟