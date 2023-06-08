 هل الأمعاء بمثابة دماغ ثان لنا؟ | صحتك بين يديك | DW | 22.06.2023

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صحتك بين يديك

هل الأمعاء بمثابة دماغ ثان لنا؟

النظر عن كثب للأمعاء يكشف الكثير من المفاجآت، فلديها نظامها العصبي الخاص، وهي تحفل بالكائنات الحية الدقيقة أكثر من أي عضو آخر، وتعكس أسلوب حياتنا وعواطفنا.

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