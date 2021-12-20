 هل الأمر طبيعي؟ | كليك | DW | 20.12.2021

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كليك

هل الأمر طبيعي؟

بمجرد أن يجري المستخدمون أية حركة على الانترنت يتم بيع بياناتهم في أجزاء من الثانية للمعلنين الذين يرغبون في تحقيق المزيد من المبيعات.

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