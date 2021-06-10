 هل اقتربت مارين لوبان من دخول الإليزيه؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل اقتربت مارين لوبان من دخول الإليزيه؟

قبل نحو عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية تحاول مارين لوبان زعيمة الحزب اليميني المتطرف تحقيق نجاح مهم بشكل رمزي على مستوى فرنسا، ففي الجنوب الشرقي من البلاد قد يتولى حزبها تشكيل حكومة محلية لمنطقة بأكملها.

الخريطة الحزبية القديمة في فرنسا أصبحت من  الماضي، فالأحزاب القائمة تفتقد إلى قوتها السابقة.

تعمل الجبهة الوطنية بتكتيك يعتمد على استقطاب مجموعات جديدة من الناخبين. فبعد نجاح الحزب لفترة طويلة في استقطاب الطبقة العاملة، تتجه مارين لوبان في الوقت الحالي لاستهداف المعسكر المحافظ.

تبدو الأمور جيدة بالنسبة للتجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، حزب مارين لوبان، حسب استطلاعات للرأي أظهرها معهد إيفوب/ Ifop الفرنسي.  فقد بين الاستطلاع الذي أجري قبل أيام من الانتخابات المحلية في منطقة باكا التي يقطنها 5 ملايين فرنسي، والواقعة في إقليم "الألب كوت دازور" جنوب فرنسا. إذ  يبدو أن اليمنيين الشعبويين سيصبح بإمكانهم الفوز وتحديد رئيس المقاطعة بغض النظر عن طبيعة الائتلاف القادم.

مختارات

100 بالمائة من مجموع الأصوات حصلت عليها مارين لوبان لانتخابها مجدداً زعيمة الجبهة الوطنية. قبل ذلك تمّ استبعاد والدها جان-ماري لوبان من منصبه كرئيس شرفي، لتنقطع بذلك آخر صلة رسمية بينه وبين الحزب الفرنسي اليميني المتطرف.

بعد مشروع قانون "الانعزالية الإسلاموية" الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمواجهة التيارات "المتشددة"، ذهب الحزب اليميني "التجمع الوطني" أبعد من ذلك، وقدم قانونا يمنع إظهار "الإيديولوجيات الإسلاموية" في الفضاءات العامة.

ففي انتخابات جرت قبل 6 أعوام في جنوب فرنسا فشلت ابنة شقيق مارين لوبان، ماريون مارشيال بفارق ضئيل. خلال الجولة الثانية حينها انسحبت قائمة يسار الوسط من السباق، ما مكن المحافظين من الفوز على حزبها "الجبهة الوطنية" اليمينية التي تحولت إلى التجمع الوطني لاحقا، إلا أن "الجبهة الجمهورية" المكونة من تحالف جميع الأحزاب لن تتمكن اليوم كما يبدو من إعاقة فوز لوبان.

من الإقليم إلى باريس

فوز التجمع الوطني على المستوى الأقليمي يعني بالنسبة لفرنسا تحولا سياسيا جديدا. إذ تمكن الحزب من الحصول حتى اللحظة على عدد قليل من المقاعد في مجالس البلديات على المستوى الإقليمي، وهكذا لم يتمكن من تشكيل أي حكومة في أي من الأقاليم الـ 13. ومنذ أعوام لم يقم التجمع الوطني قاعدة ناخبين مستقرة في الجنوب فقط، بل يفعل ما باستطاعته من أجل حضور مميز في شمال فرنسا، في منطقة "غراند إيست" ، التي تضم إقليم الألزاس، وكذلك في مناطق أخرى.

هل تشكل الانتخابات الإقليمية نقطة انطلاق للوصول إلى رئاسة فرنسا كما تأمل مارين لوبان؟

قبل أربعة أعوام هزم إيمانويل ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ليس غريبا إذن إعلان زعيمة الحزب مارين لوبان أن الانتخابات الإقليمية نقطة انطلاق للوصول إلى رئاسة فرنسا. ففي أيار/ مايو 2017 تلقت مارين لوبان هزيمة أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في انتخابات الجولة الثانية. وتريد لوبان البالغة من العمر 52 عاما الانتصار بمنصب الرئيس في محاولة ثانية. وتعمل الجبهة الوطنية بتكتيك يعتمد على استقطاب مجموعات جديدة من الناخبين. فبعد نجاح الحزب لفترة طويلة في استقطاب الطبقة العاملة، تتجه مارين لوبان في الوقت الحالي لاستهداف المعسكر المحافظ. لهذا لهذا السبب لم تغير لوبان فقط اسم الحزب الذي أسسه والدها جان ماري في عام 1972  فحسب، بل غيرت البرنامج أيضا. إذ اختفت مطالب الخروج من العملة الموحدة اليورو ومن الاتحاد الأوروبي.

الأمن الداخلي في الحملة الانتخابية

لقد غيرت لوبان نهجها السياسي فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية، لكنها ظلت محافظة على قضية محورية بالنسبة للحزب، ألا وهي الأمن الداخلي حتى على مستوى الأقاليم. فبالرغم من أن الأقاليم في فرنسا هي صاحبة الصلاحيات بشأن التخطيط العمراني والنقل الإقليمي وسياسة المدارس، إلا أن هذا لا يمنع الجبهة الوطنية والأطراف السياسية الأخرى من وضع هذه القضايا في صلب الحملات الانتخابية. فمثلا يحاول لوران فاوكيز، الزعيم السابق للحزب الجمهوري وهو حزب الرئيس السابق ساركوزي (LR) ، اللعب بأوراق الأمن من أجل إعادة انتخابه رئيسا إقليميا لمنطقة "أوفيرني رون ألب"، ويطالب بتوفير "درع مراقبة بالفيديو" وكذلك إلغاء مخصصات الدولة عن آباء الجناة من القصر.  كما يرغب بتوفير موظفي أمن للمدارس.

ورغم التوقعات بنسبة مشاركة منخفضة في نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن المراقبين يرون في الانتخابات بمثابة اختبار جدي للانتخابات الرئاسية مع بداية العام القادم. فمنذ أسابيع أشارت جميع الاستطلاعات إلى احتمال ظهور نسخة جديدة من مبارزة عل كرسي الرئاسة بين ماكرون ولوبان، والمراقبون لا يستبعدون أي مفاجآت في الأشهر العشرة القادمة، وبالخصوص لأن المحافظين والاشتراكيين الذين هيمنوا في الماضي على الساحة السياسية لم يعلنوا بعد عن أسماء مرشحيهم.

مشاهدة الفيديو 16:01

مسائيةDW: احتجاجات واعتقالات في فرنسا.. اختبار جديد لماكرون؟

تغير الخريطة الانتخابية

والخريطة الحزبية القديمة في فرنسا أصبحت من  الماضي، فالأحزاب القائمة تفتقد إلى قوتها السابقة. وبعد أربع سنوات من فوز ماكرون في الانتخابات، يُظهر إقليم كوت دازور الصعوبات التي يتعين على هذه الأحزاب مواجهتها. ففي الإقليم الذي يُعد موطنا أصليا لحزب التجمع الوطني رشح الشعبويون اليمينيون مرشحا معروفا هو تييري مارياني، الذي كان حتى عام 2019 عضوا في المعسكر المدني. مارياني كان جالسا حول طاولة مجلس الوزراء في عهد الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي ورشحه في عام 2010 كأفضل مرشح لمنطقة باكا. لكن مارياني انتقل قبل عامين إلى معسكر لوبان، وشغل مقعدا في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني أي الجبهة الوطنية سابقا. والغريب أن مارياني يتلقى حتى اليوم دعما من حزب ساركوزي، حتى لو أن الجمهوريين يخوضون المنافسة مع الرئيس الإقليمي الحالي رينو موسيلير.

وفيما يتعلق بالسياسة على المستوى الوطني يواصل الحزب الجمهوري الذي وصل منه خلال عشرين عاما سياسيان إلى كرسي الرئاسة، هما جاك شيراك ونيكولاس ساركوزي، لعب دور ثانوي.  فالحزب بدأ بتمزيق نفسه بنفسه منذ وصول ماكرون إلى السلطة قبل أربعة أعوام.

اندرياس نول/ ع.خ

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون قال بمناسبة فوزه إن "صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة".

  • Infografik Frankreich Präsidentschaftswahl Prognose 20:10 Uhr arabisch

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    تم انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا -الذي لم يكن معروفا لدى الفرنسيين قبل ثلاث سنوات والذي يقول إنه ليس من اليمين أو اليسار- بعد حصوله على أكثر من 65,5 في المئة من الأصوات أمام لوبن التي حصلت على نحو 34 في المئة من الأصوات.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Emmanuel Macron (Reuters/E. Feferberg)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وتشير نتيجة الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع عن التصويت قُدِّرَت بأكثر من 25 في المئة، إلى احتمال "إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل كبير ليتمحور حول الصراع بين "الوطنيين" وأنصار العولمة".

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/AP/L. Cipriani)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لحظات ترقب قضاها أنصار ماكرون خلال اليوم الانتخابي.

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/abaca/E. Blondet)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ابتهج أنصار ماكرون. وأشاد بفوز ماكرون الكثير من القادة الأوروبيين القلقين من تنامي النزعة الوطنية والحمائية الاقتصادية في أوروبا.

  • Frankreich Emmanuel Macron, Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Francois Hollande in Paris (Reuters/P. Wojazer)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وسريعا ما تدفقت التهاني لرئيس فرنسا الجديد وخصوصا من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي. واعتبرت ميركل أن فوز ماكرون هو "فوز لأوروبا قوية وموحدة" في حين اعتبر يونكر أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا" لهم.

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/B. Tessier)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وبعد فوزه المشهود على الأحزاب التقليدية، سيكون على ماكرون الآن أن يجمع فرنسا مقسمة بشكل عميق، بين فرنسا الحضَر: المزدهرة أكثر والإصلاحية، وبين فرنسا الريف: الفقيرة التي يجتذبها التطرف. وسيكون عليه مواجهة قضايا أساسية بينها التصدي للبطالة المزمنة (10 في المئة) ومكافحة الإرهاب ودفع أوروبا الموحدة إلى الأمام.

  • Zitat Emmanuel Macron ARA

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وكانت الدعوات تكثفت من كل حدب وصوب - بعد نتيجة "تاريخية" لماكرون في جولة الانتخابات الأولى- لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يصل للمرة الثانية إلى الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Marine Le Pen (picture-alliance/dpa/O. Corsan)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لكن لوبن (48 عاما) المناهضة للهجرة ولأوروبا -والتي منيت بهزيمة قاسية- أشادت بتحقيقها "نتيجة تاريخية وكبيرة" لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت "قوة المعارضة الأولى" في فرنسا.

  • ENF Tagung in Koblenz (Reuters/W.Rattay)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    من جانبه هنأ السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي رغم هزيمتها. قائلا: "أحسنت على أي حال...لقد صوت الملايين من الوطنيين لك! ستفوزين المرة القادمة وأنا أيضا". كما هنأت فراوكه بيتري -زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والإسلام- مارين لوبان على أدائها الانتخابي القوي رغم الخسارة وقالت إنها " تمكنت رغم العداء الشديد من تحقيق نتيجة مبهرة...".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

  • Frankreich Nach den Präsidentschaftswahlen in Paris (DW/B. Riegert)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون المصرفي السابق هو في الواقع يتبنى مبادئ "الأخلاقية السياسية" وقد أطلق تصريحا بقي ماثلا في الأذهان: "اللاجئون هم بشر مبدعون وقادرون على المقاومة". وامتدح سياسة اللجوء التي تبنتها أنغيلا ميركل، فقد أنقذت بتصرفها كرامة أوروبا، على حد تعبيره.

  • default

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    السياسي الشاب ماكرون يدخل الآن قصر الإليزيه برفقة معلمته السابقة وزوجته الحالية التي تكبره بنحو ربع قرن، في فترة رئاسية تستمر لمدة خمسة أعوام. فهل يحقق كل ما وعد به ويتغلب على التحديات؟ إعداد: علي المخلافي


مواضيع ذات صلة

Belgien EU-Gipfel l Französischer Präsident Macron

المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة 10.06.2021

يمثل اليوم الخميس المتهم بصفع إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى جنوب شرق البلاد أمام المحكمة، وسط جدل كبير في فرنسا حول دلالات هكذا سلوك الذي أدانته جميع الطبقات السياسية، على مدى شعبية الرئيس الفرنسي.

Coronaviurs - Demonstration in Stuttgart

بعد "إصابته" بكورونا ـ اليمين الشعبوي يلجأ لنظريات المؤامرة 13.05.2020

تراجع تأثير اليمينيين الشعبويين الذين يستغلون عادة الهجرة والإسلام، بسبب أزمة كورونا وتحدياتها. ويحاولون استرجاع شعبيتهم عبر نشر نظريات المؤامرة، كما تبين نماذج من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.