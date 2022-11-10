 هل استوطنت الديناصورات إفريقيا؟ | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

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المستقبل الآن

هل استوطنت الديناصورات إفريقيا؟

في زيمبابوي تم اكتشاف بقايا ديناصور عاش هناك قبل 230 مليون سنة. بذا يكون هذا اكتشافاً لأقدم الديناصورات التي استوطنت القارة السمراء.

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