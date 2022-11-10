هل استوطنت الديناصورات إفريقيا؟

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في زيمبابوي تم اكتشاف بقايا ديناصور عاش هناك قبل 230 مليون سنة. بذا يكون هذا اكتشافاً لأقدم الديناصورات التي استوطنت القارة السمراء.
باستخدام تقنيات حديثة، نجح علماء بريطانيون في إعادة بناء دماغ أكبر ديناصور آكل للحوم عاش قبل 125 مليون سنة. الديناصور المرعب تمتع بفك شديد القوة كان بإمكانه قطع ديناصورات أخرى إلى قسمين بكل سهولة!
أكتشف باحثون أقدم ديناصور في إفريقيا عمره 230 مليون عام. ومع وجود تشابه كبير بينه وبين ديناصورات في البرازيل والأرجنتين، يتم تعزيز فرضية أن أميركا الجنوبية وإفريقيا كانتا جزءا من كتلة أرضية متواصلة.
سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
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