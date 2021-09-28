هل استحق الريال الهزيمة التاريخية أمام "شريف تيراسبول" المولدوفى؟

إنها هزيمة تاريخية مؤلمة ولا يمكن تفسيرها. هكذا علقت صحف إسبانية على الخسارة المفاجئة لفريق ريال مدريد على ملعبه (سانتياغو برنابيو) مساء الثلاثاء (28/9/2021) أمام فريق شريف تراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ".

وعلق رئيس التحرير في صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية قائلاً: "شريف ينهي شهر عسل فريق أنشيلوتي، الذي نام في البداية ثم صحا بلا هدف"، مضيفا بحسب موقع "شبورت بوزر" الألماني: "إنها صدمة تامة في برنابيو ولا تفسير لها".

أما صحيفة ماركا فقالت إن شريف تيراسبول وضع الريال "في الزنزانة.. بدون شفقة على مدريد".

لاعبو فريق شريف تيراسبول المولدوفي لم يصدقوا أنفسهم أنهم فازوا على ريال مدريد في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

وعلقت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" على الهزيمة التاريخية للريال قائلة إنه: "صرع برصاص شريف". وكتبت صحيفة "سبورت": هزيمة مؤلمة للمدريديين الذين اعتادوا على النجاح.

أنشيلوتي: لم نستحق الخسارة

لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد يرى أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التاريخية بنتيجة 1-2 أمام ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول. وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "بخلاف القلق، نشعر بالحزن ، لعبنا بقوة وظهرنا بشكل جيد، خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة رغم ذلك أدى الفريق بشكل جيد، لم يكن باستطاعتنا أن نؤدي بشكل أفضل وصولا للثلث الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح أسباب الهزيمة".

أنشيلوتي: لم نستحق الخسارة أمام شريف المولدوفي

وأضاف المدرب الإيطالي "هي تفاصيل بسيطة كلفتنا المباراة، هو درس بالنسبة لنا من أجل المستقبل بما أنها هزيمة غير مستحقة، لاحت لنا فرص، أعتقد في النهاية أن كافة الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم وبشكل سيء بالنسبة لنا".

وختم أنشيلوتي بالقول "أهدرنا ثلاث نقاط والصراع بات مفتوحا على مصراعيه في المجموعة، علينا الفوز بالمباراة التالية".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)