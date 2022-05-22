هل اتفق الخليفي مع زيدان على تدريب باريس سان جيرمان؟

أشارت شبكة "أوروبا 1" الفرنسية إلى أن زين الدين زيدان، الفائز مع منتخب بلاده كلاعب بلقب كأس العالم 1998 والمدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني،اتفق مع نادي باريس سان جيرمان مبدئياعلى تولي تدريب الفريق، فيما أوضحت شبكة "آر إم سي" الفرنسية أن الاتفاق بين الطرفين بات وشيكا.

وحال تأكدت هذه التقارير، سيتولى زيدان تدريب الفريق الباريسي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي لم يستطع قيادة الفريق في الموسم المنقضي للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا. وفي المقابل، سبق لزيدان /49 عاما/ أن قاد ريال مدريد للفوز باللقب الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية كما سبق له الفوز باللقب كلاعب.

وسبق لسان جيرمان الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل ولكنه خسر النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني. وفي الوقت نفسه، نفى ألان ميغلياسيو، وكيل زيدان، في وقت سابق اليوم ما تردده التقارير بشأن تعاقد زيدان مع سان جيرمان، حسبما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وشهدت الفترة الماضية جدلا واسعا بشأن مستقبل بوتشيتينو مع الفريق بعد موسم واحد قضاه في المسؤولية، وتردد اسم يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني ضمن المرشحين لخلافة بوتشيتينو.

وقبل أيام قليلة، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته بأن "يعود" زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"، بحسب ما صرح لـ"راديو مونتي كارلو"، مضيفاً أن لديه "إعجاب كبير" بزيدان. وقال ماكرون في المقابلة إن رؤية المدرّب الفرنسي سيكون "رائعاً".

وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس، عنوانها الرياضة لدى الشباب: "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيراً لاعباً ومدرباً". وأضاف ماكرون الذي يشجّع نادي مرسيليا "نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية، نطمح إليها كثيراً لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تعيين مفاجئ في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد بداية مُبشرة في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مواصلة التألق استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كسب ثقة اللاعبين استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد باكورة الألقاب اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد الاستعداد الجيد في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد موسم للتاريخ سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تراجع ملحوظ في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد خيبة أمل محلية لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد طوق النجاة نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مسك الختام مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كتابة التاريخ قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد وداع مفاجئ في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. الكاتب: مهدوي رضوان



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